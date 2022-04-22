РФ хочет повторения голодомора и голода в мире, — Денисова

Омбудсмен заявила, что российские власти вывозят зерно из Украины, а в Крыму уже продаются овощи из Херсонской области.

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Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что жители оккупированного Крыма сообщают, что все чаще видят вагоны с надписью "зерно". По мнению Денисовой, российские власти хотят не только повторения голодомора в Украине, а и голода во всем мире. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Все эти поезда находятся в собственности "северо-кавказской железной дороге" и направляются в сторону Херсонской области.

Денисова напомнила, что Херсонская и Запорожская области дают значительный урожай зерна, потому на этих территориях много зернохранилищ. Судя по всему, россияне решили попросту украсть урожай зерновых. Подобное, по словам омбудсмена, уже наблюдалось в Бердянске.

"Рашисты хотят повторить голодомор не только в Украине, но и создать голод в мире. Агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно. Несколько недель назад они уже украли зерно из Бердянского порта", — отметила Денисова.

Более того, на территории оккупированного Крымы уже продаются овощи, вывезенные с территории Херсонской области.

Денисова напомнила, что похищение продовольствия с оккупированных территорий считается нарушением 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Ранее Фокус сообщал, что экспорт зерновых из Украины сократился в 25 раз, а масла — в 13. По мнению экспертов, "Укрзализныця" не сможет вывезти к границам западных стран столько зерна, сколько сейчас находится в стране.