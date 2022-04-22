РФ хоче повторення голодомору та голоду у світі, — Денісова

Омбудсмен заявила, що російська влада вивозить зерно з України, а в Криму вже продають овочі з Херсонської області.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Криму повідомляють, що дедалі частіше бачать вагони із написом "зерно". На думку Денісової, російська влада хоче не лише повторення голодомору в Україні, а й голоду в усьому світі. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Всі ці потяги знаходяться у власності "північнокавказької залізниці" та прямують у бік Херсонської області.

Денісова нагадала, що Херсонська та Запорізька області дають значний урожай зерна, тому на цих територіях багато зерносховищ. З огляду на все, росіяни вирішили просто вкрасти врожай зернових. Таке, за словами омбудсмена, вже спостерігали в Бердянську.

"Рашисти хочуть повторити голодомор не лише в Україні, а й створити голод у світі. Агресор, вочевидь, має на меті вивезти українське зерно. Кілька тижнів тому вони вже вкрали зерно з Бердянського порту", — зазначила Денісова.

Щобільше, на території окупованого Криму вже продають овочі, вивезені з території Херсонської області.

Денісова нагадала, що викрадення продовольства з окупованих територій вважають порушенням 55-ї Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Раніше Фокус повідомляв, що експорт зернових з України скоротився у 25 разів, а олії — у 13. На думку експертів, "Укрзалізниця" не зможе вивезти до кордонів західних країн стільки зерна, скільки зараз у країні.