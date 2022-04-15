Морська блокада: експорт зернових з України впав у 25 разів, олії — у 13 разів

Швидкість експорту сушею можна збільшити в 3-4 рази, але для цього буде потрібно шалене навантаження на "Укрзалізницю" та держпідтримка, вважають експерти.

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Запаси врожаю зернових культур в Україні оцінюються в 30 млн тонн, на їх експорт потрібно приблизно 40 місяців. Такий прогноз озвучив в ефірі "Радіо НВ" директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune Андрій Ставніцер.

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Якщо вивозити зерно машинами та залізницею, на місяць можна вивести 600–800 тис. тонн за умови, що все працюватиме без збоїв, каже він.

"Цілком нереальний варіант. Залишається тільки море, але з ним є проблема — міни та кораблі. Ніхто не знає, скільки мін у морі плаває", — зазначив бізнесмен.

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Держкомпанія "Укрзалізниця", за його словами, зараз працює на повну потужність та намагається постачати зерно.

"Вони великі молодці, але фізично не стрибнуть вище за голову. "Укрзалізниця" не вивезе до західних кордонів стільки зерна, скільки зараз лежить у нас у країні", — сказав Ставніцер.

Експортний обсяг зернових зростає

Міністерство аграрної політики та продовольства України 80% часу зараз витрачає на вирішення питання, як вивозити збіжжя з України, заявив глава відомства Микола Сольський в інтерв'ю "Економічній правді".

За його оцінкою, до війни з Росією за місяць через українські порти йшло на експорт приблизно 5 млн тонн зернових.

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"Поки що порти в Одесі, Миколаєві зі зрозумілих причин не можуть працювати, а кудись вивозити треба. Є 20 млн тонн торішнього врожаю, які потрібно було вивезти навесні. Це приблизна оцінка того, що є в портах і на кораблях", — описав він ситуацію.

Обсяг продукції експорту, на його думку, зростатиме. Зерно, завантажене на кораблі, не розвантажується і в 57 судах, що стоять, зараз знаходиться 1,25 млн тонн врожаю зернових та олійних культур.

"Через три місяці почнуться озимі — ячмінь, ріпак, пшениця. Восени додасться кукурудза. Якщо порти не відкриються, ми й далі вивозитимемо через західні країни автотранспортом, залізницею і через дунайські порти баржами. Проте проблему це не вирішує, за березень ми вивезли лише 200 тис. тонн", — навів він статистику.

Мінагрополітики, Мінінфраструктури намагатимуться вийти на півтора мільйони тонн на місяць, резюмував він.

Експорт рослинної олії впав

За 14 днів Україні вдалося експортувати 24 тис. тонн олії, а до війни це був добовий обсяг виробництва, сказав генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук.

"Внутрішнє споживання олії становить 400 тис. тонн, 95% продукції, що виробляється, йде на експорт. Раніше завозили все морським шляхом. Зараз задіяні всі можливі авторесурси, але цього недостатньо. "Укрзалізниця" робить все можливе, але Європа не готова приймати, у них немає терміналів із потрібними ємностями", — пояснив він.

Наразі не можна перевезти понад 150 тис. тонн олії залізничним транспортом, — підсумував Капшук.

Нагадаємо, що в 2021 році з України вивезли 50,8 млн тонн зернових, країна заробила 12,3 млрд доларів. Найбільше експортували в минулому році кукурудзу — 24,7 млн тонн.

Фокус розбирався, як війна з Росією вплинула на міжнародні ринки продовольства. Пшениця підскочила в ціні на 50% або на $150 за тонну і становить приблизно $500.