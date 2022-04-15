Морская блокада: экспорт зерновых из Украины упал в 25 раз, масла — в 13

Скорость экспорта сушей можно увеличить в 3-4 раза, но для этого потребуется запредельная нагрузка на "Укрзализныцю" и господдержка, считают эксперты.

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Запасы урожая зерновых культур в Украине оцениваются в 30 млн тонн, на их экспорт потребуется около 40 месяцев. Такой прогноз озвучил в эфире "Радио НВ" директор порта ТИС, совладелец терминала Neptune Андрей Ставницер.

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Если вывозить зерно машинами и по железной дороге, в месяц можно вывести 600 – 800 тыс. тонн при условии, что все будет работать без сбоев, говорит он.

"Совершенно нереальный вариант. Остается только море, но с ним есть проблема — мины и корабли. Никто не знает, сколько мин в море плавает", – отметил бизнесмен.

[ + – ] О вывозке зерна из Украины бизнесмен говорит с 2:14

Госкомпания "Укрзализныця", по его словам, сейчас работает на полную мощность и пытается поставлять зерно.

"Они большие молодцы, но физически не прыгнут выше головы. "Укрзализныця" не вывезет к западным границам столько зерна, сколько сейчас лежит у нас в стране", – сказал Ставницер.

Экспортный объем зерновых растет

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 80% времени сейчас тратит на решение вопроса, как вывозить зерно из Украины, заявил глава ведомства Николай Сольский в интервью "Экономической правде".

По его оценке, до войны с Россией в месяц через украинские порты шло на экспорт около 5 млн тонн зерновых.

[ + – ] Сольский завил об увеличении объема продукции на экспорт

"Пока порты в Одессе, Николаеве по понятным причинам не могут работать, а куда-то вывозить надо. Есть 20 млн тонн прошлогоднего урожая, которые нужно было вывезти весной. Это приблизительная оценка того, что есть в портах и ​​на кораблях", – описал он ситуацию.

Объем продукции на экспорт, по его мнению, будет расти. Зерно, погруженное на корабли, не разгружается и в 57 стоящих судах сейчас находится 1,25 млн тонн урожая зерновых и масличных культур.

"Через три месяца начнутся озимые – ячмень, рапс, пшеница. Осенью прибавится кукуруза. Если порты не откроются, мы будем и дальше вывозить через западные страны автотранспортом, железной дорогой и через дунайские порты баржами. Однако проблему это не решает, за март мы вывезли всего 200 тыс. тонн", – привел он статистику.

Минагрополитики, Мининфраструктуры будут стараться выйти на полтора миллиона тонн в месяц, резюмировал он.

Экспорт растительного масла упал

За 14 дней Украине удалось экспортировать 24 тыс. тонн растительного масла, а до войны это был суточный объем производства, сказал генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

"Внутреннее потребление масла составляет 400 тыс. тонн, 95% производимой продукции идет на экспорт. Раньше увозили все морским путем. Сейчас задействованы все возможные авторесурсы, но этого недостаточно. "Укрзализныця" делает все возможное, но Европа не готова принимать, у них нет терминалов с нужными емкостями", — объяснил он.

Сейчас нельзя перевезти более 150 тыс. тонн масла железнодорожным транспортом, — заключил Капшук.

Напомним, что в 2021 году из Украины вывезли 50,8 млн тонн зерновых, страна заработала 12,3 млрд долларов. Больше всего экспортировали в прошлом году кукурузу – 24,7 млн тонн.

Фокус разбирался, как война с Россией повлияла на международные рынки продовольствия. Пшеница подскочила в цене на 50% или на $150 за тонну и составляет теперь около $500.