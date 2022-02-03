Украина в 2021 экспортировала зерновых на $12,3 млрд, — ННЦ "ИАЕ"

Объемы экспотра зерновых культур за последние 10 лет в Украине увеличился почти в 4 раза.

Украина в 2021 году экспортировала 50,8 млн тонн зерновых и заработала 12,3 млрд долларов. Этот показатель в 3,7 раза больше чем в 2010 году, но на 10% меньше чем в рекордном 2019. Данные опубликовал Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" (ННЦ "ИАЕ").

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По словам старшего сотрудника Центра Богдана Духницкого, в последнее десятилетие наблюдается существенное наращивание объемов украинского экспорта зерновых, но в сравнении с 2020 годом показатели колеблются в зависимости от видов экспортной продукции.

Например, объем экспортируемой кукурузы в прошлом году находится на уровне 24,7 млн тонн, что на 12% меньше показателя 2020 года — 27,9 млн тонн. Однако это в 6 раз больше, чем в 2010 году.

Экспорт пшеницы составил 20,1 млн тонн. Это на 11% больше, чем в 2020 году и почти в 4 раза больше показателя 2010 года.

Объем поставок ячменя на зарубежные рынки составил 5,7 млн тонн, что на 0,6 млн больше, чем в прошлом году.

Экспорт ржи после ощутимого падения в 28 раз вырос и достиг 137 тыс. тонн.

В список основных импортеров украинских зерновых вошли страны Азии, Африки и Европы, в числе которых:

Индонезия — $750 млн;

Испания — $645 млн;

Нидерланды — $552 млн;

Иран — $533 млн;

Пакистан — $355 млн;

Ливия — $342 млн;

Тунис — $306 млн.

Духницкий отмечает, что в из топ-10 стран импортеров в 2021 году вышли две страны — Бангладеш и Пакистан.

Таким образом, эти 10 стран сформировали более ⅔ объема стоимости закупок зерновой продукции в Украине в прошлом году.

Ранее Фокус подводил итоги урожая зерновых в 2021 году. По информации Украинской зерновой ассоциации (УЗА), сбор зерна достиг почти 106 млн тонн, что говорит о самом крупном урожае за всю историю независимой Украины.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что в Украине может настать продовольственный коллапс из-за подорожания хлеба. По его словам пекарни испытывают огромные трудности в связи с подорожанием энергоносителей для производства и нехваткой муки, которую Украины вынуждена импортировать.