Україна у 2021 році експортувала зернових на $12,3 млрд, — ННЦ "ІАЕ"

Обсяги експотру зернових культур за останні 10 років в Україні збільшилися майже вчетверо.

Україна в 2021 році експортувала 50,8 млн тонн зернових і заробила 12,3 млрд доларів. Цей показник у 3,7 разу більший ніж у 2010 році, але на 10% менше, ніж у рекордному 2019 році. Дані опублікував Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" (ННЦ "ІАЕ").

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За словами старшого співробітника Центру Богдана Духницького, в останнє десятиліття спостерігається суттєве нарощування обсягів українського експорту зернових, але, порівняно з 2020 роком, показники коливаються залежно від видів експортної продукції.

Наприклад, обсяг кукурудзи, що експортується, минулого року перебував на рівні 24,7 млн тонн, що на 12% менше за показник 2020 року — 27,9 млн тонн. Однак це в 6 разів більше, ніж у 2010 році.

Експорт пшениці склав 20,1 млн тонн. Це на 11% більше, ніж у 2020 році, та майже в 4 рази більше за показник 2010 року.

Обсяг поставок ячменю на закордонні ринки становив 5,7 млн тонн, що на 0,6 млн більше, ніж минулого року.

Експорт жита після відчутного падіння у 28 разів виріс і досяг 137 тис. тонн.

До списку основних імпортерів українських зернових увійшли країни Азії, Африки та Європи, серед яких:

Індонезія — $750 млн;

Іспанія — $645 млн;

Нідерланди — $552 млн;

Іран — $533 млн;

Пакистан — $355 млн;

Лівія — $342 млн;

Туніс — $306 млн.

Духницький зазначає, що з топ-10 країн імпортерів у 2021 році вийшли дві країни — Бангладеш і Пакистан.

Таким чином, ці 10 країн сформували понад ⅔ обсягу вартості закупівель зернової продукції в Україні минулого року.

Раніше Фокус підбивав підсумки врожаю зернових у 2021 році. За інформацією Української зернової асоціації (УЗА), збирання зерна досягло майже 106 млн тонн, що говорить про найбільший урожай за всю історію незалежної України.

Колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що в Україні може настати продовольчий колапс через подорожчання хліба. За його словами, пекарні зазнають величезних труднощів у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв для виробництва та нестачею борошна, яке Україна змушена імпортувати.