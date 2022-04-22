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Военный Фокус Российско-украинская война

Для эвакуации людей с "Азовстали" нужны сутки режима тишины, — мэр Мариуполя (видео)

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бои, Азовсталь, эвакуация
Фото: РИА Новости | Разрушенная Азовсталь

В ходе выступления городской глава добавил, что пока открыть эвакуационный маршрут с "Азовстали" не представляется возможным.

Для эвакуации гражданских с "Азовстали" нужен хотя бы один день полноценного прекращения огня, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Об этом он сказал в комментарии CNN.

"Позавчера мы планировали открыть эвакуационный маршрут, к которому могли бы присоединиться эти люди… Однако российские войска продолжали обстреливать завод, и мы не смогли вывести людей оттуда", — сказал он.

Примечательно, что сегодня в районе "Азовстали" снова слышаться взрывы и выстрелы.

Напомним, что на территории завода по предварительным данным находятся от 300 до 1000 гражданских лиц. 21 апреля Путин отменил штурм "Азовстали".