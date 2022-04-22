Для евакуації людей із "Азовсталі" потрібна доба режиму тиші, — мер Маріуполя (відео)

У ході виступу міський голова додав, що поки відкрити евакуаційний маршрут із "Азовсталі" неможливо.

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Для евакуації цивільних із "Азовсталі" потрібний хоча б один день повноцінного припинення вогню, заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Про це він сказав у коментарі CNN.

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"Позавчора ми планували відкрити евакуаційний маршрут, до якого могли б приєднатися ці люди... Проте російські війська продовжували обстрілювати завод, і ми не змогли вивести людей звідти", — сказав він.

Примітно, що сьогодні в районі "Азовсталі" знову чути вибухи та постріли.

Нагадаємо, що на території заводу, за попередніми даними, перебувають від 300 до 1000 цивільних осіб. 21 квітня Путін відмінив штурм "Азовсталі".