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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинцы возвращаются домой: Госпогранслужба соощила о пробках на выезде из Польши

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очередь, граница, фото

По информации пограничников, на трех пунктах пропуска зафиксировано по несколько сотен автомобилей.

Согласно информации, полученной от польской стороны, на границе Украины и Польши наблюдается значительное накопление автотранспорта на въезд в Украину. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, самые большие очереди в направлении Украины зафиксированы перед следующими пунктами пропуска:

  • Дорогуск – Ягодин – около 1000 легковых автомобилей и 150 грузовиков;
  • Корчева – Краковец – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;
  • Медика – Шегини – около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.

Накопление данных произошло ситуативно и не зависит от процедуры погранично-таможенных процедур.

В свою очередь, пограничники прилагают все возможные усилия для ускорения формирования лиц: увеличивается число сотрудников, выполняющих пограничные процедуры, оборудуют дополнительные рабочие места для регистрации.

"Учитывая данную ситуацию, для более быстрого пересечения границы из Польши в Украину рекомендуем выбирать другие пункты пропуска на общей границе", — сообщают пограничники.

Напомним, что ранее Фокус писал, что в Ирландии беженцев из Украины поселили в замке для XV века. Житель Ирландии зарегистрировал страницу в Facebook для помощи беженцам и перевез из Польши в древний замок группу из 11 жителей Днепра и Запорожья.