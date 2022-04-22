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Українці повертаються додому: Держприкордонслужба повідомила про затори на виїзді з Польщі

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черга, кордон, фото

За інформацією прикордонників, на трьох пунктах пропуску зафіксовано кілька сотень автомобілів.

Згідно з інформацією, отриманою від польської сторони, на кордоні України та Польщі спостерігається значне накопичення автотранспорту на в'їзд до України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, найбільші черги в напрямку України зафіксовані перед такими пунктами пропуску:

  • Дорогуськ – Ягодин — близько 1000 легкових автомобілів і 150 вантажівок;
  • Корчева – Краковець — близько 400 легкових авто та 350 вантажівок;
  • Медика – Шегині — близько 900 легкових автомобілів і 200 вантажівок.

Накопичення даних відбулося ситуативно та не залежить від процедури прикордонно-митних процедур.

У свою чергу, прикордонники докладають усіх можливих зусиль для прискорення формування осіб: збільшується кількість працівників, які виконують прикордонні процедури, обладнують додаткові робочі місця для реєстрації.

"З огляду на цю ситуацію для швидшого перетину кордону з Польщі в Україну рекомендуємо обирати інші пункти пропуску на спільному кордоні", — повідомляють прикордонники.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що в Ірландії біженців із України поселили в замку XV століття. Житель Ірландії зареєстрував сторінку у Facebook для допомоги біженцям і перевіз із Польщі до стародавнього замку групу з 11 жителів Дніпра та Запоріжжя.