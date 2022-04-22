"Даже бронировали места в ресторанах": Арестович рассказал об уверенности взятии Киева ВС РФ

В ходе общения с журналистами представитель Офиса президента рассказал, что бойцы ВСУ нашли у погибших русских командиров целые планы по захвату столицы.

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Россияне были настолько уверены в захвате Киева, что бронировали себе места в столичных ресторанах. Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе интервью российской журналистке Юлии Латынине.

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Как отмечает представитель ОП, украинские солдаты нашли у русских убитых старших командиров целые планы, один из которых гласил, что через 12 часов после начала "операции" армия РФ выставит патрули возле Верховной Рады, Кабмина, Нацбанка и Офиса Президента.

Вторая волна по их плану должна была пройти на Печерской. Они должны были сесть на Площади Славы, объясняет Арестович. Там, где могут сесть вертолеты. Однако когда Гостомель сразу не пал, они начали для захвата перебрасывать туда резервы. Ну и потом на Васильков.

"Фишка в чем — они так всерьез считали, реально планировали. Это показывает глубину их отрыва от реальности и аналитические службы можно пошлепать ремнем, что и, собственно говоря, и происходит судя по судьбе генерала беседы. Потому что кто-то же создал абсолютно ложную картинку, которая не просто легла в основу "операции", а легла в основу военного строительства. Они ведь этой армией хотели и НАТО победить, не то, что Украину ", — заключил он.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ заявил, что ВС РФ за сутки закрепились в двух населенных пунктах на Востоке. Основными направлениями на фронте, по данным военного командования, остаются Донецкое, Изюмское, Слобожанское и Запорожское.