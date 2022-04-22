"Навіть бронювали місця у ресторанах": Арестович розповів про впевненість взяття Києва ЗС РФ

Під час спілкування з журналістами представник Офісу президента розповів, що бійці ЗСУ знайшли у загиблих російських командирів цілі плани захоплення столиці.

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Росіяни були настільки впевнені у захопленні Києва, що бронювали собі місця у столичних ресторанах. Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

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Як зазначає представник ОП, українські солдати знайшли у вбитих російських старших командирів цілі плани, в одному з яких йшлося, що через 12 годин після початку "операції" армія РФ виставить патрулі біля Верховної Ради, Кабміну, Нацбанку та Офісу Президента.

Друга хвиля за їхнім планом мала пройти на Печерській. Вони мали сісти на Площі Слави, пояснює Арестович. Там, де можуть сісти гелікоптери. Проте, коли Гостомель одразу не впав, вони почали для захоплення перекидати туди резерви. Та й потім на Васильків.

"Фішка у чому — вони так серйозно думали, реально планували. Це показує глибину їхнього відриву від реальності і аналітичні служби можна поплескати ременем, що і, власне кажучи, і відбувається судячи з долі генерала Беседи. Тому що хтось же створив абсолютно хибну картинку, яка не просто лягла в основу "операції", а лягла в основу військового будівництва, адже вони цією армією хотіли і НАТО перемогти, не те, що Україну", — підсумував він.

Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ заявив, що ЗС РФ за добу закріпилася у двох населених пунктах на Сході. Основними напрямками на фронті, за даними військового командування, залишаються Донецький, Ізюмський, Слобожанський та Запорізький.