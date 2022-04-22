ЗС РФ за добу закріпилася у двох населених пунктах на Сході, — Генштаб ЗСУ

Основними напрямками на фронті, за даними військового командування, залишаються Донецький, Ізюмський, Слобожанський і Запорізький.

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У ході нової фази наступу на Донбасі бойові дії відбувалися вздовж усієї лінії розмежування, і ЗС РФ змогли взяти під контроль населений пункт Лозове. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 22 квітня.

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За даними військового командування України, основними напрямками на фронті залишаються Донецький, Ізюмський, Слобожанський і Запорізький. У Генштабі не виключають, що Росія може використати територію невизнаного Придністров'я для здійснення збройної агресії щодо нашої країни.

На Ізюмському напрямку ЗС РФ проводять повітряну розвідку позицій ЗСУ з метою визначення можливих напрямів наступу. Для покращення тактичного становища підрозділів загарбники, як зазначають у Генштабі, намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Заводи та Дібрівне, проте успіху не мали.

[ + – ] ЗС РФ взяли під контроль населений пункт Лозове

На Донецькому й Таврійському напрямах бойові дії відбувалися вздовж усієї лінії розмежування. Протягом доби окупанти здійснювали наступальні дії в районі Слов'янська. ЗС РФ, за даними Генштабу, вдалося закріпитися в населеному пункті Лозове.

Крім цього, окупанти не залишають спроб взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Новотошківське. Разом із цим підрозділам ЗС РФ також вдалося закріпитися в центральній частині населеного пункту Степове. Не припиняються авіабомбардування Маріуполя та блокування позицій української армії на території заводу "Азовсталь".

На Запорізькому напрямку окупанти спробували просунутися в напрямку населеного пункту Зелене Поле, але успіху не мали, а на Південнобузькому напрямку ЗС РФ намагаються зміцнитись на позиціях біля Олександрівки. Військове командування України не відкидає, що російська армія спробує вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Також залишається загроза вторгнення підрозділів армії Росії з території невизнаного Придністров'я.

На Слобожанському напрямі триває часткова блокада Харкова, під час якої окупанти з тяжкого озброєння обстрілюють житлові квартали обласного центру. На Волинському та Поліському напрямах ЗС РФ активних дій не робили, проте українська розвідка зафіксувала нарощування ворожих систем РЕБ у прикордонних із Україною регіонах.

[ + – ] ЗС РФ закріпилися в центральній частині населеного пункту Степове, — Генштаб

Нагадаємо, раніше Міноборони України попереджало, що ЗС РФ визначають основні місця на Донбасі для подальшого завдання ударів. За даними військового командування, серйозна активність окупантів зафіксована в районі Ізюма, Маріуполя, Сєвєродонецька та Попасної.

Також повідомлялося, що на кордоні з Україною та Польщею окупанти розмістили 7 своїх батальйонних тактичних груп.