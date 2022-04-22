ЗС РФ завершують визначати місця на Донбасі для завдання головних ударів, — Міноборони

Окупанти також ведуть підготовку до "референдуму" щодо входження до складу РФ окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

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Військове командування ЗС РФ визначається з місцями на Донбасі, по яких окупантам буде вигідно завдавати ракетних і артилерійських ударів. Про це попередив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у ході брифінгу, який відбувся 22 квітня.

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За його словами, зараз командування ЗС РФ завершує визначення місць на Сході нашої країни, по яких загарбники завдаватимуть головних ударів.

Про таку тактику окупантів, як стверджує Мотузяник, свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, перекидання підрозділів супротивника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках фронту.

Спікер Міноборони підкреслив, що зараз основну активність ЗС РФ виявляють відразу на кількох лініях:

Ізюм — Барвінкове;

вузлова залізнична станція "Попасна";

Сєвєродонецький урбанізований район;

Маріуполь;

ділянка автомобільної дороги Запоріжжя — Донецьк.

Як попереджають у Міністерстві оборони, окупанти також активізували підготовку до проведення "референдуму" щодо приєднання окупованих територій Херсонської та Запорізької областей до Російської Федерації. Крім того, у непідконтрольних Україні регіонах ЗС РФ планують провести мобілізацію серед місцевого населення, яка, за задумом військового командування РФ, дозволить загарбникам поповнити втрати особового складу.

"Окупаційна влада блокує виїзд із окупованих територій місцевого населення, у тому числі чоловіків призовного віку", — додав Мотузяник, коментуючи примусову мобілізацію в Херсонській і Запорізькій областях.

[ + – ] ЗС РФ визначають відповідні місця на Донбасі для завдання головних ударів

Нагадаємо, раніше військова розвідка України розповідала про зачистку вищого керівництва ЗС РФ. За даними ГУР Міноборони, під репресії потрапили представник командування Чорноморського флоту Росії, а також командувачі двох армій і одного армійського корпусу.

Також повідомлялося, що 22 квітня українська армія відбила штурм ЗС РФ у районі Ізюма. У ході успішної операції підрозділи ЗСУ знищили шість одиниць ворожої техніки, а втрати особового складу окупантів становили 50 осіб.