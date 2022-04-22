ВС РФ завершают определять места на Донбассе для нанесения главных ударов, — Минобороны

Оккупанты также ведут подготовку к "референдуму" по вхождению в состав РФ оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.

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Военное командование ВС РФ определяется с местами на Донбассе, по которым оккупантам будет выгодно наносить ракетные и артиллерийские удары. Об этом предупредил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в ходе брифинга, который проходил 22 апреля.

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По его словам, в данный момент командование ВС РФ завершает определение мест на Востоке нашей страны, по которым захватчики будут наносить главные удары.

О такой тактике оккупантов, как утверждает Мотузяник, свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, переброска подразделений противника и непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях фронта.

Спикер Минобороны подчеркнул, что сейчас основную активность ВС РФ проявляют сразу на нескольких линиях:

Изюм — Барвенково;

узловая железнодорожная станция "Попасная";

Северодонецкий урбанизированный район;

Мариуполь;

участок автомобильной дороги Запорожье — Донецк.

Как предупреждают в Министерстве обороны, оккупанты также активизировали подготовку к проведению "референдума" по присоединению оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации. Более того, в неподконтрольных Украине регионах ВС РФ планируют провести мобилизацию среди местного населения, которая, по задумке военного командования РФ, позволит захватчикам восполнить потери личного состава.

"Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста", — добавил Мотузяник, комментируя принудительную мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях.

[ + – ] ВС РФ определяют подходящие места на Донбассе для нанесения главных ударов

Напомним, ранее военная разведка Украины рассказывала о зачистке высшего руководства ВС РФ. По данным ГУР Минобороны, под репрессии попали представитель командования Черноморского флота России, а также командующие двух армий и одного армейского корпуса.

Также сообщалось, что 22 апреля украинская армия отбила штурм ВС РФ в районе Изюма. В ходе успешной операции подразделения ВСУ уничтожили шесть единиц вражеской техники, а потери личного состава оккупантов составили 50 человек.