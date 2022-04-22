ВС РФ завершают определять места на Донбассе для нанесения главных ударов, — Минобороны
Оккупанты также ведут подготовку к "референдуму" по вхождению в состав РФ оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Военное командование ВС РФ определяется с местами на Донбассе, по которым оккупантам будет выгодно наносить ракетные и артиллерийские удары. Об этом предупредил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в ходе брифинга, который проходил 22 апреля.
По его словам, в данный момент командование ВС РФ завершает определение мест на Востоке нашей страны, по которым захватчики будут наносить главные удары.
О такой тактике оккупантов, как утверждает Мотузяник, свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, переброска подразделений противника и непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях фронта.
Спикер Минобороны подчеркнул, что сейчас основную активность ВС РФ проявляют сразу на нескольких линиях:
- Изюм — Барвенково;
- узловая железнодорожная станция "Попасная";
- Северодонецкий урбанизированный район;
- Мариуполь;
- участок автомобильной дороги Запорожье — Донецк.
Как предупреждают в Министерстве обороны, оккупанты также активизировали подготовку к проведению "референдума" по присоединению оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации. Более того, в неподконтрольных Украине регионах ВС РФ планируют провести мобилизацию среди местного населения, которая, по задумке военного командования РФ, позволит захватчикам восполнить потери личного состава.
"Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста", — добавил Мотузяник, комментируя принудительную мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ранее военная разведка Украины рассказывала о зачистке высшего руководства ВС РФ. По данным ГУР Минобороны, под репрессии попали представитель командования Черноморского флота России, а также командующие двух армий и одного армейского корпуса.
Также сообщалось, что 22 апреля украинская армия отбила штурм ВС РФ в районе Изюма. В ходе успешной операции подразделения ВСУ уничтожили шесть единиц вражеской техники, а потери личного состава оккупантов составили 50 человек.