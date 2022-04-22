Кремль продолжает "зачистку" высшего руководства ВС РФ, — ГУР Минобороны (фото)

По информации украинских разведчиков, среди "зачищенных" военнослужащих оказался представитель командования Черноморского флота, командующие двух армий и одного армейского корпуса.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

После поражений российских оккупантов на суше и уничтожения черноморского флагмана крейсера "Москва", началась очередная фаза "репрессий" против командования армии и флота, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По информации военной разведки, отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал И. Осипов. Кроме того следственные действия проводятся в отношении его первого заместителя — начальника штаба ЧФ вице-адмирала С. Пинчука.

"В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующие 6-й армии генерал-лейтенант В. Ершов, 1-й танковой армии западного военного округа генерал-лейтенант С. Кисель и один из заместителей командующего", — отмечает пресс-служба.

[ + – ] Армия генерала Ершова потеряла более 2 тыс. солдат в боях с ВСУ Фото: Википедия

Также из-за неудовлетворительного выполнения поставленных задач отстранили от должности командующего 22 армейского корпуса южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

Летят головы и в тыловых подразделениях и подразделениях обеспечения.

"В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранен от должности командир 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник М. Пономарев", — отмечают в ГУР.

Ранее Фокус писал, что командующего 6-й армией Владислава Ершова отстранили из-за огромных потерь личного состава. По предварительным данным, потери составляют более 2000 человек, из которых около 180 — солдаты срочной службы.

Также Фокус сообщал о том, в России проходят масштабные репрессии в отношении топ-силовиков. В СИЗО "Лефортово" отправили главу Пятой службы ФСБ Сергея Беседу — он курировал украинский вопрос. А по информации расследователей Bellingcat, расправа ждет 150 сотрудников ФСБ, которые занимались Украиной до начала полномасштабного вторжения ВС РФ.