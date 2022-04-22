Кремль продовжує "зачистку" вищого керівництва ЗС РФ, — ГУР Міноборони (фото)

За інформацією українських розвідників, серед "зачищених" військовослужбовців опинився представник командування Чорноморського флоту, командувачі двох армій та одного армійського корпусу.

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Після поразок російських окупантів на суші та знищення чорноморського флагмана крейсера "Москва" розпочалася чергову фазу "репресій" проти командування армії та флоту, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

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За інформацією військової розвідки, відсторонено від посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту адмірала І. Осипова. Крім того, слідчі дії проводять щодо його першого заступника — начальника штабу ЧФ віцеадмірала С. Пінчука.

"У зв'язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуті з посади командувачі 6-ї армії генерал-лейтенант В. Єршов, 1-ї танкової армії західного військового округу генерал-лейтенант С. Кисіль та один із заступників командувача", — зазначає пресслужба.

[ + – ] Армія генерала Єршова втратила понад 2 тис. солдатів у боях з ЗСУ Фото: Вiкiпедiя

Також через незадовільне виконання поставлених завдань усунули з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.

Летять голови й в тилових підрозділах та підрозділах забезпечення.

"У зв'язку з незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова", — зазначають у ГУР.

Раніше Фокус писав, що командувача 6-ї армії Владислава Єршова усунули через величезні втрати особового складу. За попередніми даними, втрати становлять понад 2000 осіб, з яких близько 180 — солдати строкової служби.

Також Фокус повідомляв про те, що в Росії проходять масштабні репресії проти топсиловиків. У СІЗО "Лефортово" відправили голову П'ятої служби ФСБ Сергія Бесіду — він займався українським питанням. А за інформацією розслідувачів Bellingcat, на розправу чекає 150 співробітників ФСБ, які займалися Україною до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.