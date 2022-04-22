Кремль продовжує "зачистку" вищого керівництва ЗС РФ, — ГУР Міноборони (фото)
За інформацією українських розвідників, серед "зачищених" військовослужбовців опинився представник командування Чорноморського флоту, командувачі двох армій та одного армійського корпусу.
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Після поразок російських окупантів на суші та знищення чорноморського флагмана крейсера "Москва" розпочалася чергову фазу "репресій" проти командування армії та флоту, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
За інформацією військової розвідки, відсторонено від посади та заарештовано командувача Чорноморського флоту адмірала І. Осипова. Крім того, слідчі дії проводять щодо його першого заступника — начальника штабу ЧФ віцеадмірала С. Пінчука.
"У зв'язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки усунуті з посади командувачі 6-ї армії генерал-лейтенант В. Єршов, 1-ї танкової армії західного військового округу генерал-лейтенант С. Кисіль та один із заступників командувача", — зазначає пресслужба.
Також через незадовільне виконання поставлених завдань усунули з посади командувача 22 армійського корпусу південного військового округу генерал-майора А. Марзоєва.
Летять голови й в тилових підрозділах та підрозділах забезпечення.
"У зв'язку з незадовільною організацією матеріально-технічного забезпечення угруповання військ східного військового округу усунуто з посади командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника М. Пономарьова", — зазначають у ГУР.
Раніше Фокус писав, що командувача 6-ї армії Владислава Єршова усунули через величезні втрати особового складу. За попередніми даними, втрати становлять понад 2000 осіб, з яких близько 180 — солдати строкової служби.
Також Фокус повідомляв про те, що в Росії проходять масштабні репресії проти топсиловиків. У СІЗО "Лефортово" відправили голову П'ятої служби ФСБ Сергія Бесіду — він займався українським питанням. А за інформацією розслідувачів Bellingcat, на розправу чекає 150 співробітників ФСБ, які займалися Україною до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.