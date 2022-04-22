ВС РФ за сутки закрепились в двух населенных пунктах на Востоке, — Генштаб ВСУ

Основными направлениями на фронте, по данным военного командования, остаются Донецкое, Изюмское, Слобожанское и Запорожское.

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В ходе новой фазы наступления на Донбассе боевые действия происходили вдоль всей линии разграничения, и ВС РФ смогли взять под контроль населенный пункт Лозовое. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 22 апреля.

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По данным военного командования Украины, основными направлениями на фронте остаются Донецкое, Изюмское, Слобожанское и Запорожское. В Генштабе не исключают, что Россия может использовать территорию непризнанного Приднестровья для осуществления вооруженной агрессии в отношении нашей страны.

На Изюмском направлении ВС РФ проводят воздушную разведку позиций ВСУ с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений захватчики, как отмечают в Генштабе, пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Заводы и Дибровное, однако успеха не имели.

[ + – ] ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лозовое

На Донецком и Таврическом направлениях боевые действия происходили вдоль всей линии разграничения. В течение суток оккупанты осуществляли наступательные действия в районе Словянска. ВС РФ, по данным Генштаба, удалось закрепиться в населенном пункте Лозовое.

Помимо этого, оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Рубежное, Попасную и Новотошковское. Вместе с этим, подразделениям ВС РФ также удалось закрепиться в центральной части населенного пункта Степное. Не прекращаются авиабомбардировки Мариуполя и блокирование позиций украинской армии на территории завода "Азовсталь".

На Запорожском направлении оккупанты попытались продвинуться в направлении населенного пункта Зеленое Поле, но успеха не имели, а на Южнобужском направлении ВС РФ стараются укрепиться на позициях возле Александровки. Военное командование Украины не исключает, что российская армия попытается выйти на административные границы Херсонской области. Также остается угроза вторжения подразделений армии России с территории непризнанного Приднестровья.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокада Харькова, в ходе которой оккупанты из тяжелого вооружения обстреливают жилые кварталы областного центра. На Волынском и Полесском направлениях ВС РФ активных действий не совершали, однако украинская разведка зафиксировала наращивание вражеских систем РЭБ в приграничных с Украиной регионах.

[ + – ] ВС РФ закрепились в центральной части населенного пункта Степное, - Генштаб

Напомним, ранее Минобороны Украины предупреждало, что ВС РФ определяют основные места на Донбассе для дальнейшего нанесения ударов. По данным военного командования, серьезная активность оккупантов зафиксирована в районе Изюма, Мариуполя, Северодонецка и Попасной.

Также сообщалось, что на границе с Украиной и Польшу оккупанты разместили 7 своих батальонных тактических групп.