Швейцария заблокировала запрос Германии на реэкспорт боеприпасов в Украину

Боеприпасы должны были быть предназначены для немецких боевых машин пехоты Marder, которые Украина хотела получить.

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Швейцария задержала поставки оружия в Украину, заблокировав два запроса Германии на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства. Они используются в боевых машинах пехоты Marder, которые Киев хотел бы получить. Об этом сообщает британское издание Reuters.

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Представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам заявил, что получил два запроса от Германии о передаче Украине боеприпасов, полученных из Швейцарии. Однако на оба запроса были дан отрицательный ответ, спикер аргументировал это нейтралитетом страны.

"На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", — сказал пресс-секретарь.

Немецкая боевая машина Marder использует боеприпасы швейцарского производства. Швейцария ограничивает реэкспорт такой военной техники в зоны военных конфликтов.

Напомним, 22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать ВСУ оружие. По его словам, в ближайшее время украинские военные получат противотанковые средства, мины и боеприпасы для артиллерии. Кроме того, Берлин настаивает на необходимости передать Киеву советское вооружение.

Ранее, 16 марта Швейцария ввела санкции против России. Под финансовые ограничения и запрет на въезд в страну попали 200 физических лиц и 9 структур. В частности, под санкции попал российских олигарх Роман Абрамович.