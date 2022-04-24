Швейцарія заблокувала запит Німеччини на реекспорт боєприпасів в Україну

Боєприпаси мали бути призначені для німецьких бойових машин піхоти Marder, які Україна хотіла отримати.

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Швейцарія затримала постачання зброї до України, заблокувавши два запити Німеччини на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва. Вони використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які б Київ хотів отримати. Про це повідомляє британське видання Reuters.

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Представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань заявив, що отримав два запити від Німеччини щодо передачі Україні боєприпасів, отриманих зі Швейцарії. Однак на обидва запити дали негативну відповідь — спікер аргументував це нейтралітетом країни.

"На обидва запити Німеччини було надано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали", — сказав прессекретар.

Німецька бойова машина Marder використовує боєприпаси швейцарського виробництва. Швейцарія обмежує реекспорт такої військової техніки у зони військових конфліктів.

Нагадаємо, 22 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати ЗСУ зброю. За його словами, найближчим часом українські військові отримають протитанкові засоби, міни та боєприпаси для артилерії. Крім того, Берлін наполягає на необхідності передати Києву радянське озброєння.

Раніше, 16 березня Швейцарія запровадила санкції проти Росії. Під фінансові обмеження та заборону на в'їзд до країни потрапили 200 фізичних осіб та 9 структур. Зокрема під санкції потрапив російських олігарх Роман Абрамович.