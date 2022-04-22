Міни та боєприпаси для артилерії: Шольц обіцяє передати ЗСУ зброю з Німеччини

Чиновники та представники оборонної промисловості Німеччини склали список техніки, яку можна відправити в Україну. Берлін наполягає на необхідності передачі ЗСУ радянської зброї.

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Німеччина відправить Збройним силам України найближчим часом протитанкові засоби, міни та боєприпаси для артилерії. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.

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"Ми обов'язково ще поставимо протитанкові засоби, протитанкові міни й артилерійські боєприпаси. Під час переговорів із представниками німецької оборонної промисловості ми склали список техніки, яку можливо постачати в найкоротші терміни, й обговорили його з Міноборони України", — зазначив канцлер.

Можливості постачання із запасів Бундесверу, за його оцінками, "значною мірою вичерпані".

"Оборонне озброєння та міномети, ми оплачуємо ці постачання зброї. Німеччина виділила для цього сумарно 2 млрд євро", — додав Шольц.

За словами глави німецького уряду, транспортні засоби й артилерію можна швидко розгорнути на сході України. Берлін готовий навчити українських військових поводитися з німецьким озброєнням, зауважив він.

ЗСУ слід використовувати німецьку військову техніку без тривалої підготовки, додаткової логістики та солдатів Євросоюзу.

"Найшвидший спосіб — це радянська зброя, з якою українці добре знайомі. Не випадково, що частина союзників із НАТО зараз постачають таку зброю", — заявив канцлер.

Німеччина допомагає уряду України закуповувати озброєння за умовами, узгодженими з НАТО, резюмував він.

У МЗС Німеччини раніше говорили про готовність понести додаткові витрати та відправити Україні бойові машини піхоти Marder.

Фокус також писав про загрозу відставки Шольца через його небажання надіслати Україні зброю. Німецькі журналісти зазначали, що такою позицією канцлера незадоволені опозиція та депутати коаліції в Бундестазі.