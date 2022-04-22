Мины и боеприпасы для артиллерии: Шольц обещает передать ВСУ оружие из Германии

Чиновники и представители оборонной промышленности Германии составили список техники, которую можно отправить в Украину. Берлин настаивает на необходимости передачи ВСУ советского оружия.

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Германия отправит Вооруженным силам Украины в ближайшее время противотанковые средства, мины и боеприпасы для артиллерии. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

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"Мы обязательно еще поставим противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы. Во время переговоров с представителями немецкой оборонной промышленности мы составили список техники, которую возможно поставить ​​в кратчайшие сроки и обсудили его с Минобороны Украины", – отметил канцлер.

Возможности поставок из запасов Бундесвера, по его оценкам, "в значительной степени исчерпаны".

"Оборонительное вооружение и минометы, мы оплачиваем эти поставки оружия. Германия выделила для этого суммарно 2 млрд евро", — добавил Шольц.

По словам главы немецкого правительства, транспортные средства и артиллерию можно быстро развернуть на востоке Украины. Берлин готов обучить украинских военных обращаться с немецким вооружением, заметил он.

ВСУ следует использовать немецкую военную технику без длительной подготовки, дополнительной логистики и солдат Евросоюза.

"Самый быстрый способ – это советское оружие, с которым украинцы хорошо знакомы. Не случайно, что часть союзников по НАТО сейчас поставляют такое оружие", — заявил канцлер.

Германия помогает правительству Украины закупать вооружения по условиям, согласованными с НАТО, резюмировал он.

В МИД Германии ранее говорили о готовности понести дополнительные расходы и отправить Украине боевые машины пехоты Marder.

Фокус также писал об угрозе отставки Шольца из-за его нежелания отправить Украине оружие. Немецкие журналисты отмечали, что такой позицией канцлера не довольны оппозиция и депутаты коалиции в Бундестаге.