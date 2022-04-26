Штурмовики показали эффектные кадры уничтожения танка с помощью ПТРК NLAW (видео)

В результате атаки с использованием противотанкового ракетного комплекса NLAW в российском танке взорвался боекомплект.

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Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью британско-шведского ПТРК NLAW уничтожили вражеский танк Т-72. Эффектные кадры боя опубликовала пресс-служба бригады.

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"Наглядная демонстрация эффективности зарубежной помощи бойцам ВСУ – уничтоженный штурмовиками российский танк Т-72, — подчеркнули в пресс-службе. — Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель, экипаж погиб мгновенно. Видео с дрона фиксирует, как подбитый танк горит изнутри, дым идет даже через ствол пушки. А через несколько секунд сдетонировал боекомплект – танк взорвался, его башню оторвало и отбросило на несколько метров".

Пресс-служба 128-й бригады отмечает, что "феерическое ночное видео" взрыва российского танка, пылающего в лесопосадке, эффектнее любой компьютерной графики голливудских блокбастеров.

"Оно показывает реальную впечатляющую силу противотанковой ракеты NLAW, которая вместе с американскими Javelin и украинской "Стугной" стала настоящим ужасом для экипажей и десантов российской бронированной техники", — заявили штурмовики.

Как писал Фокус, ранее штурмовики продемонстрировали, на что способен украинский ракетный комплекс "Стугна": они уничтожили танк Т-72, который находился на расстоянии 4,5 км.

"С момента выстрела до поражения танка прошла 21 секунда. Ракета из ПТРК "Стугна" летит со скоростью 200 – 220 м/с, следовательно, вражеский танк находился на расстоянии около 4,5 км. При этом он не стоял на месте, а двигался, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в него, — сообщили в 128-й бригаде. — На столь дальние расстояния не работает ни шведско-британский противотанковый комплекс NLAW (он наиболее эффективен на малых расстояниях, до 600 м), ни американский Javelin (который эффективен до 2,5 км)".

В пресс-службе 128-й бригады напомнили, что ПТРК "Стугна-П" разработан киевским конструкторским бюро "Луч". Калибр ракеты 130 мм, максимальная дальность огня – 5 тыс. м. Комплекс полуавтоматический с лазерной системой наведения. Оператор может управлять "Стугной" дистанционно из укрытия, находясь в 50 м от ракетного комплекса.