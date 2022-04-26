Штурмовики показали ефектні кадри знищення танка за допомогою ПТРК NLAW (відео)

Внаслідок атаки з використанням протитанкового ракетного комплексу NLAW у російському танку вибухнув боєкомплект.

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Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогою британсько-шведського ПТРК NLAW знищили ворожий танк Т-72. Ефектні кадри бою опублікувала пресслужба бригади.

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"Наочна демонстрація ефективності закордонної допомоги бійцям ЗСУ — знищений штурмовиками російський танк Т-72, — наголосили в пресслужбі. — Ракета кумулятивної дії пробила броню Т-72 зверху і знищила ціль, екіпаж загинув миттєво. Відео з дрона фіксує, як підбитий танк горить зсередини, дим йде навіть через дуло гармати. А за кілька секунд здетонував боєкомплект — танк вибухнув, його вежу відірвало та відкинуло на кілька метрів".

Пресслужба 128-ї бригади зазначає, що "феєричне нічне відео" вибуху російського танка, що палає в лісопосадці, ефектніше за будь-яку комп'ютерну графіку голлівудських блокбастерів.

"Воно показує реальну дивовижну силу протитанкової ракети NLAW, яка разом з американськими Javelin та українською "Стугною" стала справжнім жахом для екіпажів та десантів російської броньованої техніки", — заявили штурмовики.

Як писав Фокус, раніше штурмовики продемонстрували, на що здатний український ракетний комплекс "Стугна": вони знищили танк Т-72, що знаходився на відстані 4,5 км.

"З моменту пострілу до влучення в танк пройшла 21 секунда. Ракета з ПТРК "Стугна" летить зі швидкістю 200 — 220 м/с, отже, ворожий танк знаходився на відстані близько 4,5 км. Водночас він не стояв на місці, а рухався, Однак це не завадило оператору ПТРК влучити в нього, — повідомили в 128-й бригад. — На такі далекі відстані не працює ні шведсько-британський протитанковий комплекс NLAW (він найефективніший на малих відстанях, до 600 м), ні американський Javelin (який ефективний до 2,5 км)".

У пресслужбі 128-ї бригади нагадали, що ПТРК "Стугна-П" розробило київське конструкторське бюро "Промінь". Калібр ракети 130 мм, максимальна дальність вогню — 5 тис. м. Комплекс напівавтоматичний із лазерною системою наведення. Оператор може керувати "Стугною" дистанційно з укриття, перебуваючи за 50 м від ракетного комплексу.