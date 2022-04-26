В Рубежном и Попасной продолжаются тяжелые бои

В результате боевых действий в Попасной обрушился дом и погибло 3 человека, а в Рубежном оккупанты разрушили 70% города.

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В Луганской области проходят ожесточенные бои с российскими оккупантами в районах Попасной и Рубежного. Об этом сообщает портал Милитарный.

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В городе Рубежное в Северодонецком районе Луганской области армия агрессора разрушила 70% города. С 18 марта 2022 года тут идут тяжелые бои, однако несмотря на тяжелую ситуацию, город контролируется украинскими войсками.

[ + – ] Рубежное и Попасная на неофициальной карте боевых действий на 25 апреля 2022 года. Источник фото: портал Милитарный

Сейчас противник пытается продвинуться вглубь Рубежного. Украинский город защищают бойцы Национальной гвардии вместе с Вооруженными Силами Украины.

"Несмотря на многократное преимущество оккупационных войск в численности и помощи врагу местного мэра-коллаборанта, который уже не в первый раз переодевается и меняет свою риторику, украинская армия держит оборону и активно уничтожает наступательную технику и пехоту врага", – рассказывают в Нацгвардии.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во время штурма жилых кварталов Рубежного войска РФ применили системы дистанционного разминирования УР-07М на базе шасси БМП-3.

На ней также размещена пусковая установка с удлиненным зарядом разминирования УЗУ-06 и УЗУ-06Д.

Попасная

[ + – ] Детонация взрывчатки в Рубежном

В результате боевых действий в Попасной обрушился дом, 3 человека погибли.

"Они прятались в подвале от российских снарядов. Но как раз в этот дом и прилетело. Произошел обвал стен и перекрытие к самому подвалу. Людей завалило. Многоэтажка загорелась. Спасателям удалось погасить пламя, однако три находившихся там человека были уже без признаков жизни. Одна женщина выжила", – рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

[ + – ] Разбитые российскими оккупантами дома

По его словам, ситуация в Попасной очень тяжелая. Уличные бои в городе продолжаются. Также враг дистанционно стреляет из тяжелого вооружения. По жилому сектору постоянно работает авиация.

Напомним, что ранее в новом перехваченном СБУ телефонном разговоре российский оккупант признался, что россиянам не удалось взять Рубежное. Оккупант жалуется, что наступления на Рубежное неизменно захлебываются, а чеченские бойцы заняты лишь тем, что "тянут домой фуры с золотом".