У Рубіжному та Попасній тривають важкі бої

Внаслідок бойових дій у Попасній обвалився будинок та загинуло 3 особи, а в Рубіжному окупанти зруйнували 70% міста.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Луганській області тривають запеклі бої з російськими окупантами в районах Попасної та Рубіжного. Про це повідомляє портал Мілітарний.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

У місті Рубіжне в Сєвєродонецькому районі Луганської області армія агресора зруйнувала 70% міста. З 18 березня 2022 року тут точаться важкі бої, проте попри важку ситуацію, місто контролюють українські війська.

[ + – ] Рубіжне та Попасна на неофіційній карті бойових дій на 25 квітня 2022 року. Джерело фото: портал Мілітарний

Наразі противник намагається просунутися вглиб Рубіжного. Українське місто захищають бійці Національної гвардії разом зі Збройними Силами України.

"Попри багаторазову перевагу окупаційних військ у чисельності та допомозі ворогові місцевого мера-колаборанта, який уже не вперше переодягається та змінює свою риторику, українська армія тримає оборону та активно знищує наступальну техніку та піхоту ворога", – розповідають у Нацгвардії.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що під час штурму житлових кварталів Рубіжного війська РФ застосували системи дистанційного розмінування УР-07М на базі шасі БМП-3.

На ній також розміщено пускову установку з подовженим зарядом розмінування УЗУ-06 та УЗУ-06Д.

Попасна

[ + – ] Детонація вибухівки в Рубіжному

Внаслідок бойових дій у Попасній обвалився будинок, 3 особи загинули.

"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але якраз у цей будинок і прилетіло. Відбувся обвал стін і перекриття до самого підвалу. Людей завалило. Багатоповерхівка загорілася. Рятувальникам вдалося погасити полум'я, проте три людини, які знаходилися там, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила", — розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

[ + – ] Розбиті російськими окупантами будинки

За його словами, ситуація в Попасній дуже важка. Вуличні бої в місті тривають. Також ворог дистанційно стріляє з тяжкого озброєння. По житловому сектору постійно працює авіація.

Нагадаємо, що раніше в новій перехопленій СБУ телефонній розмові російський окупант зізнався, що росіянам не вдалося взяти Рубіжне. Окупант скаржиться, що наступи на Рубіжне незмінно захлинаються, а чеченські бійці зайняті лише тим, що "тягнуть додому фури із золотом".