У Рубіжному та Попасній тривають важкі бої
Внаслідок бойових дій у Попасній обвалився будинок та загинуло 3 особи, а в Рубіжному окупанти зруйнували 70% міста.
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У Луганській області тривають запеклі бої з російськими окупантами в районах Попасної та Рубіжного. Про це повідомляє портал Мілітарний.
У місті Рубіжне в Сєвєродонецькому районі Луганської області армія агресора зруйнувала 70% міста. З 18 березня 2022 року тут точаться важкі бої, проте попри важку ситуацію, місто контролюють українські війська.
Наразі противник намагається просунутися вглиб Рубіжного. Українське місто захищають бійці Національної гвардії разом зі Збройними Силами України.
"Попри багаторазову перевагу окупаційних військ у чисельності та допомозі ворогові місцевого мера-колаборанта, який уже не вперше переодягається та змінює свою риторику, українська армія тримає оборону та активно знищує наступальну техніку та піхоту ворога", – розповідають у Нацгвардії.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що під час штурму житлових кварталів Рубіжного війська РФ застосували системи дистанційного розмінування УР-07М на базі шасі БМП-3.
На ній також розміщено пускову установку з подовженим зарядом розмінування УЗУ-06 та УЗУ-06Д.
Попасна
Внаслідок бойових дій у Попасній обвалився будинок, 3 особи загинули.
"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але якраз у цей будинок і прилетіло. Відбувся обвал стін і перекриття до самого підвалу. Людей завалило. Багатоповерхівка загорілася. Рятувальникам вдалося погасити полум'я, проте три людини, які знаходилися там, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила", — розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, ситуація в Попасній дуже важка. Вуличні бої в місті тривають. Також ворог дистанційно стріляє з тяжкого озброєння. По житловому сектору постійно працює авіація.
Нагадаємо, що раніше в новій перехопленій СБУ телефонній розмові російський окупант зізнався, що росіянам не вдалося взяти Рубіжне. Окупант скаржиться, що наступи на Рубіжне незмінно захлинаються, а чеченські бійці зайняті лише тим, що "тягнуть додому фури із золотом".