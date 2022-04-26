Жители Приднестровья не хотят воевать против Украины, — советник главы МВД

По словам Вадима Денисенко, местные "власти" скорее всего будут придерживаться "сценария Лукашенко" и уворачиваться от открытой конфронтации.

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На территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) люди не хотят участвовать в любых боевых действиях на территории Украины и сильно сопротивляются. Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в комментарии изданию "Страна".

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Как он отметил, эти провокации идут явно не от гражданских, а от ФСБ, специально провоцируя ПМР, чтобы те объявили о вступлении в войну против Украины. Шансы на открытие нового фронта против Украины со стороны Приднестровья высоки. Однако внутри самой ПМР есть множество факторов, которые играют против такого хода событий. Молдова боится открывать второй фронт.

По словам Денисенко, жители Приднестровья не хотят воевать, поэтому, вероятней всего, местные "власти" будут придерживаться "сценария Лукашенко" и "петлять", чтобы избежать открытой конфронтации.

"Сейчас 60:40 в пользу того, что Приднестровье вступит в войну и Путину удастся их "поломать". Но ситуация меняется каждый день. Надо понимать, что Приднестровье — это последний резерв человеческих ресурсов для Путина без объявления мобилизации в самой РФ. Путин очень хочет привлечь их. Но на территории Приднестровья очень боятся войны. Людям это не нужно и они будут пробовать "петлять" по сценарию Лукашенко. К тому же, сегодня были километровые очереди на границе Приднестровья и Молдовы — все бегут от мобилизации, все боятся, что их заставят воевать", — подчеркнул Денисенко.

Советник министра также добавил, что армия "ПМР" включает примерно 10-11 тысяч человек, еще до 3 тысяч — российский контингент. Реально боеспособных людей среди них, по его оценке, до 8 тысяч. Если вдруг ПМР все же поддастся на провокации и вступит в войну, в зоне риска окажется Бессарабия и часть Буковины.

Напомним, что ранее Фокус писал, что РФ готовит ракетный удар по Приднестровью. Жителей региона пытаются запугать рассылкой СМС от имени СБУ, призывая эвакуироваться в безопасные регионы и грозят ракетными ударами.