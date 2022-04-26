Жителі Придністров'я не хочуть воювати проти України, — радник голови МВС

За словами Вадима Денисенка, місцева "влада" швидше за все дотримуватиметься "сценарію Лукашенка" і відвертатиметься від відкритої конфронтації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР) люди не хочуть брати участь у будь-яких бойових діях на території України та сильно чинять опір. Про це заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко у коментарі виданню "Страна".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як він зазначив, ці провокації йдуть явно не від цивільних, а від ФСБ, спеціально провокуючи ПМР, аби оголосили про вступ у війну проти України. Шанси на відкриття нового фронту проти України з боку Придністров'я високі. Однак усередині самої ПМР є безліч факторів, які грають проти такого перебігу подій. Молдова боїться відкривати другий фронт.

За словами Денисенка, жителі Придністров'я не хочуть воювати, тому, найімовірніше, місцева "влада" дотримуватиметься "сценарію Лукашенка" і "петляти", щоб уникнути відкритої конфронтації.

"Зараз 60:40 на користь того, що Придністров'я вступить у війну і Путіну вдасться їх "зламати". Але ситуація змінюється щодня. Треба розуміти, що Придністров'я — це останній резерв людських ресурсів для Путіна без оголошення мобілізації в самій РФ. Путін дуже хоче привернути їх... Але на території Придністров'я дуже бояться війни. Людям це не потрібно і вони будуть намагатися "петляти" за сценарієм Лукашенка. До того ж, сьогодні були кілометрові черги на кордоні Придністров'я та Молдови — всі тікають від мобілізації, всі бояться, що їх змусять воювати", — наголосив Денисенко.

Радник міністра також додав, що армія "ПМР" включає приблизно 10-11 тисяч людей, ще до 3 тисяч — російський контингент. Реально боєздатних людей серед них, за оцінкою, до 8 тисяч. Якщо раптом ПМР все ж таки піддасться на провокації і вступить у війну, у зоні ризику опиниться Бессарабія та частина Буковини.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що РФ готує ракетний удар по Придністров'ю. Жителів регіону намагаються залякати розсиланням СМС від імені СБУ, закликаючи евакуюватись у безпечні регіони та погрожують ракетними ударами.