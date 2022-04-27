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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ обстреляли Днепропетровскую область: горит энергетическое предприятие (видео)

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Пожар
Фото: Скриншот | Пожар на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, под артиллерийский обстрел вражеских войск попал город Зеленодольск и села Марьинское и Большая Костромка.

Российская армия обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области с артиллерии. В результате чего, вражеские войска попали в объект энергетической инфраструктуры. Там начался сильный пожар и вытек смазочного масла. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, под вражеские обстрелы попали город Зеленодольск и села Марьинское и Большая Костромка.

Резниченко рассказал, что спасатели несколько часов пытались потушить огонь на энергетическом объекте. Один работник предприятия был ранен, его доставили в больницу.

Напомним, 26 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по мосту в Одесской области. После этого движение было перекрыто, а на опубликованных кадрах можно увидеть обломки металлических и бетонных конструкций.

Утром, 26 апреля ВС РФ нанесли два удара крылатыми ракетами по Запорожью. Две крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС. Тем временем ВСУ готовится к возможному нападению на город с юга.