Интенсивность "демилитаризации" РФ в приграничных с Украиной районах возрастет, — Подоляк

Советник главы ОП считает, что россиянам придется задуматься над тем, что их войска делают в Украине, почему продолжаются массовые убийства.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие несколько недель интенсивность "демилитаризации" России в приграничных с Украиной районах будет возрастать. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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По его словам, российско-украинская война проходит с высоким уровнем интенсивности, каковая интенсивность непременно отразится и на приграничных с Украиной районах России.

Ожидается рост панических настроений, конфликтов, взрывов на складах.

"Интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, по моему мнению, в последующие недели будет только существенно возрастать", — объяснил Подоляк, по предположению которого, россияне в конечном счете будут вынуждены задуматься над тем, что же их войска делают в Украине, почему на протяжении двух месяцев продолжаются массовые убийства, и какой ценой это дается им самим.

По мысли советника руководителя ОП, горящие российские склады ГСМ и топливные базы — это, в сущности, репарации, которые России придется выплатить за развязанную войну.

Ранее Фокус сообщал, что Подоляк назвал кармой взрывы в РФ, которые имели место в приграничных областях России, и естественным следствием масштабного вторжения в другую страну с массовыми обстрелами и убийствами.