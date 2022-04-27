"Изучают понятие демилитаризация": Подоляк о взрывах в приграничных областях РФ

Советник главы ОП назвал происходящее в России кармой и естественным процессом из-за вторжения в Украину.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал регулярные взрывы в приграничных регионах России. Он заявил, что Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают изучать понятие "демилитаризация". Подоляк считает, что возгорания в России происходят по разным причинам, вплоть до "божественного вмешательства". Об этом он написал в Telegram.

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"В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии Рф, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее", — написал советник главы ОП.

Украинский чиновник считает, что разоружение белгородско-воронежских складов российской армии вполне естественный, природный процесс. По его словам, по-другому быть не может на фоне масштабного вторжения в другую страну с массовыми обстрелами и убийствами. Однако Подоляк не стал рассуждать, кто именно может стоять за деяниями внутри России.

"Карма – штука жестокая. И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", — считает он.

Напомним, ночью, 27 февраля в Белгородской области горел склад боеприпасов, там были слышны четыре взрыва. Также взрывы были слышны в одном из районов Воронежа, а в Курске работала ПВО.

Михаил Подоляк анонсировал "очень плохие новости для России". По его словам, после встречи 40 Министров обороны мира в Украине увеличится объем, скорость и упрощенная логистика для получения оружия. Кроме того, расширенная номенклатуре вооружения значительно расширится.