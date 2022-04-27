"Вивчають поняття демілітаризація": Подоляк про вибухи у прикордонних областях РФ

Радник голови ОП назвав те, що відбувається в Росії, кармою та природним процесом через вторгнення в Україну.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував регулярні вибухи у прикордонних регіонах Росії. Він заявив, що Бєлгородська, Воронезька, Курська області тепер теж починають вивчати поняття "демілітаризація". Подоляк вважає, що спалахи в Росії відбуваються з різних причин, аж до "божественного втручання". Про це він написав у Telegram.

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"У цих російських областях періодично горять великі паливні бази, що забезпечували паливом бронетехніку армії Росії, і вибухають склади боєприпасів. З різних причин. І роблять це все активніше і впевненіше", — написав радник глави ОП.

Український чиновник вважає, що роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів російської армії є цілком природним процесом. За його словами, інакше бути не може на тлі масштабного вторгнення в іншу країну з масовими обстрілами та вбивства. Проте Подоляк не став розмірковувати, хто саме може стояти за діяннями всередині Росії.

"Карма — штука жорстока. І знову ж таки повторю: причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі", — вважає він.

Нагадаємо, вночі, 27 лютого в Бєлгородській області горів склад боєприпасів, там було чути чотири вибухи. Також вибухи чули в одному з районів Воронежа, а в Курську працювала ППО.

Михайло Подоляк анонсував "дуже погані новини для Росії". За його словами, після зустрічі 40 Міністрів оборони світу в Україні збільшиться обсяг, швидкість та спрощена логістика для отримання зброї. Крім того, розширена номенклатура озброєння значно збільшиться.