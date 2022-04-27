Інтенсивність "демілітаризації" РФ у прикордонних з Україною районах зросте, — Подоляк

Радник голови ОП вважає, що росіянам доведеться замислитися над тим, що їхні війська роблять в Україні, чому продовжуються масові вбивства.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у найближчі кілька тижнів інтенсивність "демілітаризації" Росії у прикордонних з Україною районах зростатиме. Про це він заявив у ефірі телемарафону.

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За його словами, російсько-українська війна проходить із високим рівнем інтенсивності, яка неодмінно позначиться і на прикордонних з Україною районах Росії.

Очікується зростання панічних настроїв, конфліктів, вибухів на складах.

"Інтенсивність демілітаризації РФ, особливо в прикордонних районах, на мою думку, наступні тижні тільки суттєво зростатиме", — пояснив Подоляк, за припущенням якого, росіяни у підсумку будуть змушені замислитися над тим, що ж їхні війська роблять в Україні, чому протягом двох місяців тривають масові вбивства і якою ціною це дається їм самим.

На думку радника керівника ОП, російські склади ПММ і паливні бази, що горять, — це, по суті, репарації, які Росії доведеться виплатити за розв'язану війну.

Раніше Фокус повідомляв, що Подоляк назвав кармою вибухи в РФ, які мали місце у прикордонних областях Росії, та природним наслідком масштабного вторгнення в іншу країну з масовими обстрілами та вбивствами.