Нидерланды направят в Украину военную полицию для расследования преступлений РФ
Решение об отправке экспертов в Украину голландское правительство должно утвердить сегодня. Великобритания тоже готова прислать своих специалистов, но не в Украину, а только в Польшу.
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Несколько десятков голландских офицеров Koninklijke Marechaussee отправятся в Украину для расследования военных преступлений россиян на территории страны. Об этом пишет NL Times со ссылкой на информагентство ANP.
Соответствующее решение нидерландское правительство должно принять сегодня, сообщают осведомленные источники.
Koninklijke Marechaussee — это полицейское подразделение, работающее в составе армии Нидерландов.
В Украине должна отправиться группа криминалистов, которая будет работать в местах, где предположительно совершались военные преступления.
Сотрудники военной полиции проведут в стране несколько недель, собирая доказательства для Международного уголовного суда в Гааге.
Как уточняет издание, расследование катастрофы самолета MN17 позволило Нидерландам получить специализированные знания в области криминалистики.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов готовы поделиться с Международным уголовным судом своим опытом по делу MN17 для расследования военных преступлений.
Великобритания также готовится направить своих экспертов в поддержку Украине при расследовании военных преступлений. Об этом говорится в сегодняшнем официальном заявлении Министерства иностранных дел.
По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в команду британских специалистов также войдут эксперты по сексуальному насилию.
Группа из Британии прибудет в начале мая в Польшу, где встретится с международными партнерами, общественными организациями, беженцами и украинскими чиновниками. В рамках этих встреч британские специалисты определятся с той помощью, которую смогут оказать, сообщает Министерство иностранных дел.
Ранее Фокус разбирался, могут ли слова предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла о войне в Украине стать предметом рассмотрения в Международном уголовном суде в Гааге и основой для введения европейских санкций.
Напомним, что Кремль отвергает обвинения в массовых убийствах гражданских в Буче.