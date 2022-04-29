Нидерланды направят в Украину военную полицию для расследования преступлений РФ

Решение об отправке экспертов в Украину голландское правительство должно утвердить сегодня. Великобритания тоже готова прислать своих специалистов, но не в Украину, а только в Польшу.

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Несколько десятков голландских офицеров Koninklijke Marechaussee отправятся в Украину для расследования военных преступлений россиян на территории страны. Об этом пишет NL Times со ссылкой на информагентство ANP.

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Соответствующее решение нидерландское правительство должно принять сегодня, сообщают осведомленные источники.

Koninklijke Marechaussee — это полицейское подразделение, работающее в составе армии Нидерландов.

В Украине должна отправиться группа криминалистов, которая будет работать в местах, где предположительно совершались военные преступления.

Сотрудники военной полиции проведут в стране несколько недель, собирая доказательства для Международного уголовного суда в Гааге.

Как уточняет издание, расследование катастрофы самолета MN17 позволило Нидерландам получить специализированные знания в области криминалистики.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов готовы поделиться с Международным уголовным судом своим опытом по делу MN17 для расследования военных преступлений.

Великобритания также готовится направить своих экспертов в поддержку Украине при расследовании военных преступлений. Об этом говорится в сегодняшнем официальном заявлении Министерства иностранных дел.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в команду британских специалистов также войдут эксперты по сексуальному насилию.

Группа из Британии прибудет в начале мая в Польшу, где встретится с международными партнерами, общественными организациями, беженцами и украинскими чиновниками. В рамках этих встреч британские специалисты определятся с той помощью, которую смогут оказать, сообщает Министерство иностранных дел.

Ранее Фокус разбирался, могут ли слова предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла о войне в Украине стать предметом рассмотрения в Международном уголовном суде в Гааге и основой для введения европейских санкций.

Напомним, что Кремль отвергает обвинения в массовых убийствах гражданских в Буче.