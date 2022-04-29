Нідерланди надішлють в Україну військову поліцію для розслідування злочинів РФ

Рішення про відправку експертів до України нідерландський уряд має затвердити сьогодні. Великобританія теж готова надіслати своїх спеціалістів, але не в Україну, а лише в Польщу.

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Декілька десятків голландських офіцерів Koninklijke Marechaussee відправляться в Україну для розслідування воєнних злочинів росіян на території країни. Про це пише NL Times із посиланням на інформагентство ANP.

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Відповідне рішення нідерландський уряд має ухвалити сьогодні, повідомляють обізнані джерела.

Koninklijke Marechaussee — це поліцейський підрозділ, що працює в складі армії Нідерландів.

В Україні має вирушити група криміналістів, яка працюватиме у місцях, де, ймовірно, скоєні військові злочини.

Співробітники військової поліції проведуть у країні кілька тижнів, збираючи докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Як уточнює видання, розслідування катастрофи літака MN17 дозволило Нідерландам отримати спеціалізовані знання з криміналістики.

Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів готова поділитися з Міжнародним кримінальним судом своїм досвідом у справі MN17 для розслідування воєнних злочинів.

Великобританія також готується направити своїх експертів на підтримку України під час розслідування воєнних злочинів. Про це йдеться в сьогоднішній офіційній заяві Міністерства закордонних справ.

За словами міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, до команди британських фахівців також увійдуть експерти із сексуального насильства.

Група з Британії прибуде на початку травня в Польщу, де зустрінеться з міжнародними партнерами, громадськими організаціями, біженцями й українськими чиновниками. У межах цих зустрічей британські фахівці визначаться за допомогою, яку зможуть надати, повідомляє Міністерство закордонних справ.

Раніше Фокус розбирався, чи слова предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила про війну в Україні можуть стати предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі й основою для запровадження європейських санкцій.

Нагадаємо, що Кремль відкидає звинувачення в масових убивствах цивільних у Бучі.