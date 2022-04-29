Нідерланди надішлють в Україну військову поліцію для розслідування злочинів РФ
Рішення про відправку експертів до України нідерландський уряд має затвердити сьогодні. Великобританія теж готова надіслати своїх спеціалістів, але не в Україну, а лише в Польщу.
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Декілька десятків голландських офіцерів Koninklijke Marechaussee відправляться в Україну для розслідування воєнних злочинів росіян на території країни. Про це пише NL Times із посиланням на інформагентство ANP.
Відповідне рішення нідерландський уряд має ухвалити сьогодні, повідомляють обізнані джерела.
Koninklijke Marechaussee — це поліцейський підрозділ, що працює в складі армії Нідерландів.
В Україні має вирушити група криміналістів, яка працюватиме у місцях, де, ймовірно, скоєні військові злочини.
Співробітники військової поліції проведуть у країні кілька тижнів, збираючи докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Як уточнює видання, розслідування катастрофи літака MN17 дозволило Нідерландам отримати спеціалізовані знання з криміналістики.
Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів готова поділитися з Міжнародним кримінальним судом своїм досвідом у справі MN17 для розслідування воєнних злочинів.
Великобританія також готується направити своїх експертів на підтримку України під час розслідування воєнних злочинів. Про це йдеться в сьогоднішній офіційній заяві Міністерства закордонних справ.
За словами міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, до команди британських фахівців також увійдуть експерти із сексуального насильства.
Група з Британії прибуде на початку травня в Польщу, де зустрінеться з міжнародними партнерами, громадськими організаціями, біженцями й українськими чиновниками. У межах цих зустрічей британські фахівці визначаться за допомогою, яку зможуть надати, повідомляє Міністерство закордонних справ.
Раніше Фокус розбирався, чи слова предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила про війну в Україні можуть стати предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі й основою для запровадження європейських санкцій.
Нагадаємо, що Кремль відкидає звинувачення в масових убивствах цивільних у Бучі.