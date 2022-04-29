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Военный Фокус Российско-украинская война

"Вот до чего довели Путин и Шойгу": в Bellingcat показали аптечки Украины и РФ (фото)

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аптечки, обеспечение российской армии, сравнение
Фото: Минобороны РФ | Российские военные медики

Судя по опубликованному журналистом-расследователем Христо Грозевым снимку, россияне до сих пор комплектуют аптечки по советским стандартам.

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев опубликовал в "Твиттере" фото, на котором оккупанты сравнивают аптечки российских и украинских солдат. Оказалось, что россияне до сих пор комплектуют аптечки по советскому принципу: в комплект входят бинты и резиновый жгут.

"Вот до чего довели нас Путин и Шойгу…", — жалуется один из комментаторов", — отметил Грозев.

На отвратительное обеспечение войск оккупантов не впервые обращают внимание. К примеру, один из выпусков программы украинского шоумена Алексея Дурнева посвящен сравнению армейских пайков россиян и бойцов ВСУ.

Как сообщал Фокус, спустя неделю после российского вторжения расследователи проекта Conflict Intelligence Team выяснили, что российские оккупанты вынуждены питаться просроченными сухпайками. Срок годности пайков истек еще в феврале 2015 года. Доводы экспертов подтверждает видео, распространенное в соцсетях. На кадрах демонстрируется несколько сухпайков из российского "Военторга".

"Питанием армии долго заведовал "повар (президента России Владимира) Путина" Евгений Пригожин. Похоже, после отстранения его от военных контрактов ситуация не изменилась к лучшему", – отметили в CIT.