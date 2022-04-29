"От до чого довели Путін і Шойгу": у Bellingcat показали аптечки України та РФ (фото)

Судячи з опублікованої журналістом-розслідувачем Христо Грозевим світлини, росіяни досі комплектують аптечки за радянськими стандартами.

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Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев опублікував у "Твіттері" фото, на якому окупанти порівнюють аптечки російських та українських солдатів. Виявилося, що росіяни досі комплектують аптечки за радянським принципом: у комплект входять бинти та гумовий джгут.

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"Ось до чого довели нас Путін і Шойгу...", — бідкається один із коментаторів", — зазначив Грозев.

На жахливе забезпечення військ окупантів не вперше звертають увагу. Наприклад, один із випусків програми українського шоумена Олексія Дурнєва присвячений порівнянню армійських пайків росіян та бійців ЗСУ.

Як повідомляв Фокус, через тиждень після російського вторгнення розслідувачі проєкту Conflict Intelligence Team з'ясували, що російські окупанти змушені харчуватися простроченими сухпайками. Термін придатності пайків сплив ще в лютому 2015 року. Доводи експертів підтверджують відео, поширені в соцмережах. На кадрах демонструють кілька сухпайків із російського "Воєнторгу".

"Харчуванням армії довго завідував "кухар (президента Росії Володимира) Путіна" Євген Пригожин. Схоже, після усунення його від військових контрактів ситуація не змінилася на краще", — зазначили в CIT.