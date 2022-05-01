Сменил мантию на камуфляж. Судья Верховного суда Украины стал военным (фото)

В военкомате судье без военное опыта предложили канцелярскую работу. Но он организовал разведгруппу, которая с помощью гражданских дронов отслеживает позиции ВС РФ.

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40-летний Иван Мищенко — один из двух сотен судей Верховного суда Украины и отец троих детей. В течение последнего месяца он служил в рядах киевской теробороны и при помощи гражданских дронов отслеживает позиции российской армии. Об этом сообщает The New Yorker.

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Мищенко помогает 24-летний активист Роман Ратушный, который прежде, до начала активной фазы войны, занимался борьбой с коррупцией. Они впервые встретились во время слушания, когда Ратушный препятствовал застройке жилыми домами одного из киевских парков, а Мищенко был судьей. В их команде есть еще 28-летний сержант — единственный из этой троицы, кто до войны проходил службу в ВСУ.

[ + – ] Судья Иван Мищенко, ставший военным. [ + – ] Судья Иван Мищенко, ставший военным.

Такое наскоро организованное подразделение служит типичным примером того, как граждане Украины объединяются и пытаются помочь армии в борьбе с российскими захватчиками. Судья Мищенко — один из примерно ста тысяч граждан, вступивших в тероборону, которые сейчас охраняют блокпосты и другим образом помогают армии. Территориальная оборона началась формироваться еще до начала масштабного вторжения путинской армии.

В день масштабного ввода войск, 24 февраля, Мищенко перевез семью к польской границе, проехав 800 км, а на обратной дороге захватил с собой груз медикаментов. Он не собирался ждать повестки в военкомат, решив записаться добровольцем.

"Сначала сказали, что у меня нет военного опыта <…> Собирались направить в штаб, типа, пить кофе и перекладывать бумажки", — рассказал Мищенко, который позвонил своему товарищу, создавшему гражданскую инициативу "Защитим Протасов Яр", чтобы судиться с застройщиками, которые пытались уничтожить крупный парк в Киеве. Так собралась группа. Они закупали в магазинах дроны для отслеживания перемещений российской армии. Энтузиасты предложили свою помощь военным разведчикам, и те предложение приняли.

Судья рассказал, что ему помогает осознание того, что семья находится в безопасности, за границей.

"Главное для меня — знать, что они в безопасности, так что для меня все проще", — объяснил он.

Спустя несколько дней после того, как ВСУ удалось оттеснить российские войска из Киевской области, Мищенко и Ратушного официально зачислили в 93 механизированную бригаду. Теперь они профессиональные военные.

По завершении войны Мищенко собирается вернуться к судебной практике.

"Я скучаю по своей работе <…> Порой даже думаю о тех делах, с которыми работал, например вспоминаю, что вот тут стоило на такой-то прецедент сослаться. Я хочу, чтобы моя семья вернулась домой, хочу обычной, мирной жизни. Но сначала — важное общественное дело", — объяснил судья, ставший военным.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала вражескую ДРГ, которая намеревалась сбить пассажирский самолет. Диверсанты под видом волонтеров должны были втереться в доверие военным, получить в свое распоряжение ПЗРК Stinger и перевезти его в РФ.