Змінив мантію на камуфляж. Суддя Верховного суду України став військовим (фото)

У військкоматі судді без військового досвіду запропонували канцелярську роботу. Але він організував розвідгрупу, яка за допомогою цивільних дронів відстежує позиції ЗС РФ.

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40-річний Іван Міщенко — один із двох сотень суддів Верховного суду України та батько трьох дітей. Протягом останнього місяця він служив у лавах київської тероборони і за допомогою цивільних дронів відстежує позиції російської армії. Про це повідомляє The New Yorker.

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Міщенку допомагає 24-річний активіст Роман Ратушний, який раніше, до початку активної фази війни, займався боротьбою з корупцією. Вони вперше зустрілися під час слухання, коли Ратушний перешкоджав забудові житлових будинків одного з київських парків, а Міщенко був суддею. У їхній команді є ще 28-річний сержант — єдиний із цієї трійці, хто до війни проходив службу у ЗСУ.

[ + – ] Суддя Іван Міщенко, який став військовим. [ + – ] Суддя Іван Міщенко, який став військовим.

Такий нашвидкуруч організований підрозділ є типовим прикладом того, як громадяни України об'єднуються і намагаються допомогти армії у боротьбі з російськими загарбниками. Суддя Міщенко — один із приблизно ста тисяч громадян, які вступили до тероборони, які зараз охороняють блокпости та іншим чином допомагають армії. Територіальна оборона почала формуватися ще початку масштабного вторгнення путінської армії.

У день масштабного введення військ, 24 лютого, Міщенко перевіз сім'ю до польського кордону, проїхавши 800 км, а зворотною дорогою захопив із собою вантаж медикаментів. Він не збирався чекати повістки до військкомату, вирішивши записатися добровольцем.

"Спочатку сказали, що у мене немає військового досвіду <…> Збиралися направити до штабу, типу, пити каву і перекладати папірці", — розповів Міщенко, який зателефонував своєму товаришу, який створив громадянську ініціативу "Захистимо Протасів Яр", щоб позиватися до забудовників, які намагалися знищити великий парк у Києві. Так зібрався гурт. Вони купували в магазинах дрони для відстеження переміщень російської армії. Ентузіасти запропонували свою допомогу військовим розвідникам і ті пропозицію прийняли.

Суддя розповів, що йому допомагає усвідомлення того, що сім'я перебуває у безпеці, за кордоном.

"Головне для мене — знати, що вони в безпеці, тому для мене все простіше", — пояснив він.

Через кілька днів після того, як ЗСУ вдалося відтіснити російські війська з Київської області, Міщенка та Ратушного офіційно зарахували до 93-ї механізованої бригади. Тепер вони є професійними військовими.

Після завершенні війни Міщенко має намір повернутися до судової практики.

"Я сумую за своєю роботою <…> Іноді навіть думаю про ті справи, з якими працював, наприклад згадую, що ось тут варто було на такий прецедент послатися. Я хочу, щоб моя сім'я повернулася додому, хочу звичайного, мирного життя. Але спочатку — важлива громадська справа", — пояснив суддя, який став військовим.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала ворожу ДРГ, яка мала намір збити пасажирський літак. Диверсанти під виглядом волонтерів мали втертися в довіру військовим, отримати у своє розпорядження ПЗРК Stinger і перевезти його в РФ.