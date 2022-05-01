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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Змінив мантію на камуфляж. Суддя Верховного суду України став військовим (фото)

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Суддя Іван Міщенко, зсу, розвідка
Фото: The New Yorker | Суддя Іван Міщенко.

У військкоматі судді без військового досвіду запропонували канцелярську роботу. Але він організував розвідгрупу, яка за допомогою цивільних дронів відстежує позиції ЗС РФ.

40-річний Іван Міщенко — один із двох сотень суддів Верховного суду України та батько трьох дітей. Протягом останнього місяця він служив у лавах київської тероборони і за допомогою цивільних дронів відстежує позиції російської армії. Про це повідомляє The New Yorker.

Міщенку допомагає 24-річний активіст Роман Ратушний, який раніше, до початку активної фази війни, займався боротьбою з корупцією. Вони вперше зустрілися під час слухання, коли Ратушний перешкоджав забудові житлових будинків одного з київських парків, а Міщенко був суддею. У їхній команді є ще 28-річний сержант — єдиний із цієї трійці, хто до війни проходив службу у ЗСУ.

Суддя Іван Міщенко, який став військовим.
Суддя Іван Міщенко, який став військовим.
Суддя Іван Міщенко, який став військовим.
Суддя Іван Міщенко, який став військовим.
Суддя Іван Міщенко, який став військовим.
Суддя Іван Міщенко, який став військовим.

Такий нашвидкуруч організований підрозділ є типовим прикладом того, як громадяни України об'єднуються і намагаються допомогти армії у боротьбі з російськими загарбниками. Суддя Міщенко — один із приблизно ста тисяч громадян, які вступили до тероборони, які зараз охороняють блокпости та іншим чином допомагають армії. Територіальна оборона почала формуватися ще початку масштабного вторгнення путінської армії.

У день масштабного введення військ, 24 лютого, Міщенко перевіз сім'ю до польського кордону, проїхавши 800 км, а зворотною дорогою захопив із собою вантаж медикаментів. Він не збирався чекати повістки до військкомату, вирішивши записатися добровольцем.

"Спочатку сказали, що у мене немає військового досвіду <…> Збиралися направити до штабу, типу, пити каву і перекладати папірці", — розповів Міщенко, який зателефонував своєму товаришу, який створив громадянську ініціативу "Захистимо Протасів Яр", щоб позиватися до забудовників, які намагалися знищити великий парк у Києві. Так зібрався гурт. Вони купували в магазинах дрони для відстеження переміщень російської армії. Ентузіасти запропонували свою допомогу військовим розвідникам і ті пропозицію прийняли.

Суддя розповів, що йому допомагає усвідомлення того, що сім'я перебуває у безпеці, за кордоном.

"Головне для мене — знати, що вони в безпеці, тому для мене все простіше", — пояснив він.

Через кілька днів після того, як ЗСУ вдалося відтіснити російські війська з Київської області, Міщенка та Ратушного офіційно зарахували до 93-ї механізованої бригади. Тепер вони є професійними військовими.

Після завершенні війни Міщенко має намір повернутися до судової практики.

"Я сумую за своєю роботою <…> Іноді навіть думаю про ті справи, з якими працював, наприклад згадую, що ось тут варто було на такий прецедент послатися. Я хочу, щоб моя сім'я повернулася додому, хочу звичайного, мирного життя. Але спочатку — важлива громадська справа", — пояснив суддя, який став військовим.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала ворожу ДРГ, яка мала намір збити пасажирський літак. Диверсанти під виглядом волонтерів мали втертися в довіру військовим, отримати у своє розпорядження ПЗРК Stinger і перевезти його в РФ.