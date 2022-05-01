СБУ затримали ДРГ росіян, які хотіли збити пасажирський літак (відео)

За даними спецслужби, диверсанти під виглядом волонтерів мали втертися в довіру з ЗСУ. Після чого отримати від них ПЗРК Stinger та перевезти його до РФ для подальших дій.

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Співробітники Служби безпеки України провели багатоетапну спецоперацію, під час якої затримала ДРГ. Вона складалася з агентів Генштабу Збройних Сил РФ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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Вказують, що диверсійно-розвідувальна група складалася з трьох осіб — двоє з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Мета ДРГ полягала у збитті пасажирського літака із ПЗРК "Stinger". В аварії вони планували звинуватити Україну та партнерів.

[ + – ] Затриманий

Вивезти ПЗРК доручили представникам російських спецслужб, які надали доручення своїм агентам. Курував групу громадянин РФ Олександр "Морпіх" Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління Генштабу ВПС РФ. Раніше він уже брав участь в організації серії терактів на Одещині. Знаходиться в розшуку.

За завданням Тютерева, члени ДРГ мали знаходити контакти у ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для входження в довіру до військових вони передавали інформацію про переміщення кадировців окупованими територіями. Надалі ці контакти планували використати для отримання ПЗРК та передачі його у РФ.

Співробітникам СБУ вдалося затримати всіх членів ДРГ. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину.

Також у пресцентрі наголосили, що під час розкриття роботи ДРГ вдалося виявити факти суттєвої деградації російських розвідувальних служб.

Нагадаємо, 29 квітня СБУ затримали трьох росіян, які планували захопити АЕС. За день до цього спецслужба виявила сховище з танковими двигунами.