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Вистачить на половину батальйону. СБУ виявила схов, призначений для окупантів (відео)

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Танк Т-64, Харків, склад
Росіяни й досі використовують танки Т-64. Двигуни до них і викрали на харківських заводах

Схованку облаштував 61-річний харків'янин, який викрав із місцевих оборонних підприємств танкові двигуни.

СБУ виявила в Харкові черговий склад танкових запчастин, призначений для окупантів, повідомляє пресслужба відомства. В підпільному сховищі було 19 танкових двигунів, а також інші деталі для комплектування бронетехніки. Сумарна вартість знайденого на складі — близько 1,5 млн дол.

"Цього достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону", — зазначили у СБУ.

Слідство встановило, що схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення танкових двигунів марки 5ТДФ. Деталі планували передати російсько-окупаційним військам у разі їхнього проникнення до Харкова.

У СБУ уточнюють, що двигунами цієї модифікації досі комплектують російські танки Т-64. На українські танки аналогічного компонування з початку 2000-х років встановлюють суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю та надійністю.

Відомство відкрило кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та встановлює всіх причетних до цього злочину.

Нагадаємо, 21 квітня СБУ повідомила про те, що в Харківській області знайшли законспірований склад боєприпасів на загальну суму $200 млн. Під час обшуків вилучили та передали Міноборони 60 повнокомплектних танкових двигунів, велику кількість запчастин та деталей до бронетехніки. Все це зберігали в десяти залізничних вагонах швидкого переміщення. Крім того, в деяких замаскованих приміщеннях знайшли 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

Слідство встановило, що боєприпаси та деталі до військової техніки викрали із військових арсеналів ще до російського вторгнення.

Раніше Фокус повідомляв, що в селі Королівка Бучанського району Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад із боєприпасами. Бійці знайшли близько 100 ящиків зі снарядами 125 калібру.