Хватит на половину батальона. СБУ обнаружила схрон, предназначенный для оккупантов (видео)

Тайник обустроил 61-летний харьковчанин, который выкрал с местных оборонных предприятий танковые двигатели.

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СБУ обнаружила в Харькове очередной склад танковых запчастей, предназначенный для оккупантов, сообщает пресс-служба ведомства. В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей, а также другие комплектующие к бронетехнике. Суммарная стоимость найденного на складе – около $1,5 млн.

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"Этого достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона", — отметили в СБУ.

Следствие установило, что тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал похищение танковых двигателей марки 5ТДФ. Комплектующие планировались передать российско-оккупационным войскам в случае их проникновения в Харьков.

В СБУ уточняют, что двигателями этой модификации все еще комплектуют российские танки Т-64. На украинские танки аналогичной компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью.

Ведомство открыло уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и устанавливает всех причастных к этому преступлению.

Напомним, 21 апреля СБУ сообщила о том, что в Харьковской области нашли законспирированный склад боеприпасов на общую сумму $200 млн. В ходе обысков изъяли и передали Минобороны 60 полнокомплектных танковых двигателей, большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике. Все это хранилось в десяти железнодорожных вагонах для быстрого перемещения. Кроме того, в отдельных замаскированных помещениях нашли 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

Следствие установило, что боеприпасы и комплектующие к военной технике похитили из военных арсеналов еще до российского вторжения.

Ранее Фокус сообщал, что в селе Королевка Бучанского района Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. Бойцы нашли около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.