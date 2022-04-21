На сумму $200 миллионов. Под Харьковом нашли законспирированный склад боеприпасов (видео)

В СБУ выяснили, что боеприпасы и комплектующие к военной технике похитили из военных арсеналов еще до российского вторжения.

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В Харьковской области СБУ обнаружила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн и передала находку на нужды ВСУ, сообщает Служба безопасности Украины.

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В ведомстве предполагают, что имеющиеся на складе детали были предназначены для подбитой техники России, которую враг собирался ремонтировать во время наступления на производственных мощностях города.

"Таким образом Россия планировали использовать Харьков в качестве перевалочной базы для дальнейшего наступления вглубь территории Украины, — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко. — Благодаря героическому сопротивлению украинских защитников первая столица Украины оказалась не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения пошла на нужды ВСУ и будет использована для защиты нашего государства".

В ходе обысков изъяли и передали Минобороны 60 полнокомплектных танковых двигателей, большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике. Все это хранилось в десяти железнодорожных вагонах для быстрого перемещения. Кроме того, в отдельных замаскированных помещениях нашли 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

СБУ установила, что все находящееся на складе ранее похитили из военных арсеналов. "Накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага", — сообщили в ведомстве.

Силовики установили личности причастных к преступлению и принимают меры по их задержанию.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в селе Королевка Бучанского района Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. Бойцы нашли около 100 ящиков со снарядами 125 калибра.

Также Фокус писал, что российские войска забрасывают Харьков пластиковыми минами с таймером. Их дистанционно разбросали в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других районах города. Мины замедленного действия опасны тем, что могут разорваться в любое мгновение.