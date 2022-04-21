На суму $200 мільйонів. Під Харковом знайшли законспірований склад боєприпасів (відео)

У СБУ з'ясували, що боєприпаси та комплектуючі до військової техніки викрали з військових арсеналів ще до російського вторгнення.

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У Харківській області СБУ виявила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн і передала знахідку на потреби ЗСУ, повідомляє Служба безпеки України.

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У відомстві припускають, що деталі були призначені для підбитої техніки Росії, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу на виробничих потужностях міста.

"Таким чином Росія планувала використовувати Харків як перевалочну базу для подальшого наступу вглиб території України, — сказав спікер СБУ Артем Дехтяренко. — Завдяки героїчному опору українських захисників перша столиця України виявилася не по зубах окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння пішла ЗСУ та буде використана для захисту нашої держави".

Під час обшуків вилучили та передали Міноборони 60 повнокомплектних танкових двигунів, велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки. Усе це зберігалося в десяти залізничних вагонах швидкого переміщення. Крім того, в окремих замаскованих приміщеннях знайшли 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

СБУ встановила, що все, що було на складі, раніше викрали з військових арсеналів. "Напередодні вторгнення власники складу збиралися піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога", — повідомили у відомстві.

Силовики встановили особи причетних до злочину та вживають заходів щодо їхнього затримання.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в селі Королівка Бучанського району Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад із боєприпасами. Бійці знайшли близько 100 ящиків зі снарядами 125 калібру.

Також Фокус писав, що російські війська закидають Харків пластиковими мінами з таймером. Їх дистанційно розкидали в Індустріальному, Київському, Немишлянському й інших районах міста. Міни уповільненої дії небезпечні тим, що можуть розірватися будь-якої миті.