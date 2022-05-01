СБУ задержала вражескую ДРГ, которая хотела сбить пассажирский самолет (видео)

По данным спецслужбы, диверсанты под видом волонтеров должны были втереться в доверие с ВСУ. После чего получить от них ПЗРК Stinger и перевезти его в РФ для дальнейших действий.

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели многоэтапную спецоперацию, в ходе которой задержала ДРГ. Она состояла из агентов Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Указывается, что диверсионно-разведывательная группа состояла из трех лиц — двое с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Цель ДРГ состояла в сбитии пассажирского самолета из ПЗРК Stinger. В происшествии они планировали обвинить Украину и партнеров.

[ + – ] Задержанный

Вывезти ПЗРК поручили представителям российских спецслужб, которые дали поручение своим агентам. Курировал группу гражданин РФ Александр "Морпех" Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления Генштаба ВВС РФ. Ранее он уже принимал участие в организации серии терактов в Одесской области. Находится в розыске.

По заданию Тютерева, члены ДРГ должны были находить контакты в ВСУ под видом патриотично настроенных волонтеров. Для вхождения в доверие к военным, они передавали информацию о перемещении кадыровцев оккупированными территориями. В дальнейшем эти контакты планировалось использовать для получения ПЗРК и передачи его в РФ.

Сотрудникам СБУ удалось задержать всех членов ДРГ. На данный момент продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Также в пресс-центре подчеркнули, что в ходе раскрытия работы ДРГ удалось выявить факты существенной деградации российских разведывательных служб.

Напомним, 29 апреля СБУ задержали троих россиян, которые планировали захватить АЭС. За день до этого спецслужба обнаружила схрон с танковыми двигателями.