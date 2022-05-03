Работники ВПК России жалуются на низкие зарплаты и увольнения (документ)

Из-за нехватки бюджетных ассигнований оклады работников многих специальностей составляют 6-8 тыс. рублей (около 2,5 тыс. — 3,3 тыс. грн) в месяц. Это наносит ущерб "выполнению уставных задач, направленных на укрепление боевой готовности ВС РФ".

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Члены профсоюзной организации гражданского персонала Вооруженных Сил России Сибирского региона написали обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Копия документа оказалась в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины. В обращении премьера предупреждают о риске "развития критической кадровой ситуации" по гражданскому персоналу Вооруженных Сил, составляющему почти 50% личного состава.

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Профсоюз называет две причины сложившегося положения: нищенские зарплаты и увольнение персонала.

"Основной контингент работающих — телеграфисты, связисты, работники военизированной охраны, сторожа, пожарные, работники складов и жилищно-коммунального хозяйства. Из них 70% — работающие пенсионеры, средняя заработная плата со стажем работы, районным коэффициентом и премией составляет 20-22 тысяч рублей (около 8,4 тыс. — 9,3 тыс. грн), — сказано в документе. — В настоящее время, установленные должностные оклады (тарифные ставки) работников многих специальностей составляют 6-8 тысяч рублей (около 2,5 тыс. — 3,3 тыс. грн)".

[ + – ] Обращение профсоюза к российскому премьеру [ + – ] Обращение профсоюза к российскому премьеру

Просители жалуются на то, что в 2021 году индексация зарплаты не проводилась, поэтому начисленная по действующей системе заработная плата оказывается ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом районного коэффициента. В России федеральный МРОТ с 1 января 2022 года равен 13 890 рублям (около 5,9 тыс. грн).

В профсоюзе отмечают, что единственным источником финансирования доплаты работнику до уровня МРОТ является экономия фонда оплаты труда.

"Это приводит к разбалансированности системы, к случаям, когда заработная плата работника, получающего доплату за выслугу лет в размере 40% от должностного оклада равна заработной плате вновь принятого работника, которому осуществляется доплата до уровня МРОТ, — отмечают авторы документа. — Это вновь приводит к увольнению работников. При увольнении работников с одной стороны, руководители вынуждены сохранять часть рабочих мест вакантными для обеспечения достаточного уровня экономии фонда оплаты труда, с другой — не могут обеспечить предусмотренные системой выплаты при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей)".

Авторы обращения подчеркивают, что не укомплектованность воинских частей и учреждений гражданским персоналом "имеет устойчивый характер" и поэтому наносит ущерб "выполнению уставных задач, направленных на укрепление боевой готовности ВС РФ".

Выход они видят в повышении окладов до уровня МРОТ, и отмечают при этом, что в 2021 году уже обращались с этой проблемой к министру обороны РФ Сергею Шойгу. От министра пришел ответ: повышение уровня заработной платы гражданского персонала без дополнительных бюджетных ассигнований, не представляется возможным.

"Это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК, — заявили в ГУР Минобороны Украины. — Ранее о возможных социальных возмущениях из-за стремительного падения заработков и уровня жизни предупреждали архангельские профсоюзы".

Напомним, ранее сбежавший в Украину экс-вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев рассказал, что скоро санкции добьют режим Владимира Путина. Банкир считает, что самым болезненным станет удар по нефтегазовой промышленности России. В частности, следует ввести секторальные санкции, предусматривающие ограничения для "Газпрома" и крупных нефтяных компаний РФ.