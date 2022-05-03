Працівники ВПК Росії скаржаться на низькі зарплати та звільнення (документ)

Через брак бюджетних асигнувань оклади працівників багатьох спеціальностей становлять 6-8 тис. рублів (приблизно 2,5 тис. — 3,3 тис. грн) на місяць. Це завдає шкоди "виконанню статутних завдань, вкладених у зміцнення бойової готовності ЗС РФ".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Члени профспілкової організації цивільного персоналу Збройних Сил Росії Сибірського регіону написали звернення до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. Копія документу опинилася у розпорядженні Головного управління розвідки Міноборони України. У зверненні прем'єра попереджають про ризик "розвитку критичної кадрової ситуації" щодо цивільного персоналу Збройних Сил, що становить майже 50% особового складу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Профспілка називає дві причини становища, що склалося: злиденні зарплати та звільнення персоналу.

"Основний контингент робочих — телеграфісти, зв'язківці, працівники воєнізованої охорони, охоронці, пожежники, працівники складів і житлово-комунального господарства. З них 70% — пенсіонери, які працюють, середня заробітна плата зі стажем роботи, районним коефіцієнтом і премією становить 20-22 тисячі рублів (приблизно 8,4 тис. — 9,3 тис. грн), — сказано в документі. — Наразі, встановлено посадові оклади (тарифні ставки) працівників багатьох спеціальностей складають 6-8 тис. рублів (приблизно 2,5 тис. — 3,3 тис. грн).

[ + – ] Звернення профспілки до російського прем'єра [ + – ] Звернення профспілки до російського прем'єра

Прохачі скаржаться на те, що в 2021 році індексація зарплати не проводилася, тому нарахована за чинною системою заробітна плата є нижчою за мінімальний розмір оплати праці (МРОТ) з урахуванням районного коефіцієнта. У Росії федеральний МРОТ із 1 січня 2022 року дорівнює 13 890 рублів (приблизно 5,9 тис. грн).

У профспілці зазначають, що єдиним джерелом фінансування доплати працівникові рівня МРОТ є економія фонду оплати праці.

"Це призводить до розбалансованості системи, до випадків, коли заробітна плата працівника, який отримує доплату за вислугу років у розмірі 40% від посадового окладу, дорівнює заробітній платі знову найманого працівника, котрому здійснюється доплата до рівня МРОТ, — зазначають автори документа. — Це знову призводить до звільнення працівників. Після звільнення працівників з одного боку керівники змушені зберігати частину робочих місць вакантними для забезпечення достатнього рівня економії фонду оплати праці, з іншого — не можуть забезпечити передбачені системою виплати під час виконання робіт різної кваліфікації, суміщення професій (посад)".

Автори звернення наголошують, що не укомплектованість військових частин та установ цивільним персоналом "має стійкий характер" і тому завдає шкоди "виконанню статутних завдань, спрямованих на зміцнення бойової готовності ЗС РФ".

Вихід вони бачать у підвищенні окладів до рівня МРОТ і зазначають при цьому, що в 2021 році вже зверталися з цією проблемою до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Від міністра надійшла відповідь: підвищення рівня заробітної плати цивільного персоналу без додаткових бюджетних асигнувань не є можливим.

"Це вже не перше звернення профспілок РФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК, — заявили в ГУР Міноборони України. — Раніше про можливі соціальні обурення через стрімке падіння заробітків і рівень життя попереджали архангельські профспілки".

Нагадаємо, колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, який раніше втік в Україну, розповів, що скоро санкції доб'ють режим Володимира Путіна. Банкір вважає, що найболіснішим стане удар по нафтогазовій промисловості Росії. Зокрема, варто запровадити секторальні санкції, що передбачають обмеження для "Газпрому" та великих нафтових компаній РФ.