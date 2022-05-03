Все штурмы ВС РФ на Донбассе за минувшие два дня провалились, — анализ военного аналитика

Пророссийские боевики заявляют, что у ВСУ есть бетонные бункеры с бронированными элементами в районе Попасной. Как только войска РФ приближаются — украинские военные вызывают огонь на себя.

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Австрийский военный аналитик Том Купер опубликовал новый отчет о ходе боевых действий в Украине в период 1-2 мая. В нем речь идет о боях за Донбасс, Мариуполь, а также о том, где решится война.

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Запад ожидает мирного решения, но мирные соглашения требуют минимум двух сторон

В западных СМИ продолжают обсуждать переговоры между Украиной и Россией с ожиданием какого-то мирного соглашения. Купер согласен с тем, что часть политиков похоже, что устала от войны. Еще часть пытаются подтолкнуть Киев к уступкам, чтобы восстановить поставки продовольствия из Украины.

Аналитик спешит всех разочаровать: для мирного соглашения нужно как минимум двое участников, а сейчас не видно и одного. Путин не ведет серьезных переговоров. Если он примет что-то меньшее чем "защиту" захваченных районов ОРДЛО, то это станет для него политическим самоубийством. А с другой стороны украинцы решили, что мирное соглашение с РФ невозможно, пока на любой части территории страны находятся российские войска.

При этом Купер отмечает, что очевиден факт ненависти не только Путина к украинскому народу, но и самих русских. Они поддерживают эту войну на уничтожение, массовые зверства, террор и мародерство. Вместе с тем в РФ депортировали уже свыше 1 млн украинцев, а свои дома покинуло 11 млн с востока Украины. Исходя из этого украинцы не потерпят каких-либо уступок Путину. Владимир Зеленский не примет никаких решений, кроме полного ухода России и восстановления территориальной целостности Украины.

Те, кто думают, что РФ может быстро вернутся "к бизнесу" должны понять, что даже если страна-агрессор покинет Украину в следующие 5 минут, то на восстановление масштабных разрушений и разминирования территорий уйдут долгие годы. Не говор уже о восстановлении инфраструктуры и обеспечения "нормальной" жизни.

"Эта война решится на поле битвы", — в очередной раз подчеркнул Том Купер.

Москва в отчаянии от того, что они не могут прекратить поток западного оружия в Украину

Как пишет Том Купер, Москва в неведении и в отчаянии от того, что ВС РФ не хватает средств хотя бы найти, не говоря уже о том, чтобы нанести удар по беспрерывному потоку западного оружия в Украину.

Поэтому в РФ приняли решение к самому примитивному способу поиска целей — разведкой огнем. ВС РФ постоянно тратят свои запасы крылатых ракет, чтобы нацелиться на любые хранилища, в которых могут хранить оружие.

Для россиян новым приоритетом после больниц и жилых домов стали ангары, гаражи и склады. Хорошим примером такой тактики стал обстрел склада сельскохозяйственного предприятия в Днепропетровской области в Синельниковском районе. Один ангар поврежден, а второй — разрушен.

[ + – ] Последствия удара по складу

Ракетами "Оникс" обстреляли жилой дом в Одессе, в результате погиб 14-летний подросток, а несколько человек получили ранение.

2 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по мосту в Затоке. Сумма ущерба остается неизвестной.

По данным Пентагона, по Украине выпустили уже 1215 баллистических ракет. Однако с подсчетами ударов крылатыми ракетами есть проблема — цифры колеблются от 900 до 1900. Это может быть из-за различной классификации таких ракет. Некоторые включают в них Х-35, Х-59 "Овод" и Х-59М "Овод-М" — это противокорабельные или наземные ракеты. Вероятно, их включают в список из-за дальности полета до 200 км.

Российская армия стала активней использовать БПЛА "Орлан" на всех линиях фронта. Поэтому неудивительно, что ВСУ заявили о сбитии 10 таких беспилотников 1 мая и 8 БПЛА 2 мая, в том числе "Форпост".

В свою очередь в РФ заявили о сбитии украинского Ми-8 из ПЗРК, однако каких-либо подтверждений этому не показали. Было опубликовано видео якобы уничтожения станции РЛС для управления огнем С-300 ракетой "Искандер-К".

ВМС Украины нанесли удар по острову Змеиный и уничтожили два катера

После удара ВСУ по российским средствам радиоэлектронной борьбы на острове Змеиный 30 апреля, ВМФ РФ теперь может снабжать свой контингент на острове только катерами "Раптор". Однако и они теперь блокируются украинскими Байрактарами — было уничтожена два катера "Раптор".

[ + – ] Кадр из видео с уничтожением "Раптора"

Битва за Донбасс — Изюм, Лиман, Рубежное и Попасная являются самыми горячими точками

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по командному пункту под Изюмом 30 апреля. Было заявлено о 20 погибших или раненых высокопоставленных офицеров. Некоторые также твердили о ранении начальника Генштаба РФ Герасимова. Четкого подтверждения ударов нет, однако активность ВС РФ на Донбассе замедлилась. И только к 2 мая она вернулась к "норме".

В течение 1 мая армия РФ начала передислоцировать все свои резервы из разных участков линии фронта на нескольких горячих точках:

южнее Изюма Лиман Рубежное Попасная южнее Кривого Рога

Как минимум три из этих районов получили контингенты из ЧВК Вагнера по 500 бойцов каждый. В боевом отношении ВС РФ обстреливали позиции ВСУ южнее Изюма, куда только прибыла 25-я украинская дивизия ДШВ. Однако в РФ рапортуют о большом количестве мелких столкновений.

Наибольшее активным направлением боев был в районе Великой Комышевахи на участке между Крымским и Ямполем.

[ + – ] Бои проходят в районе Великой Комышевахе

Украинских военных ВС РФ пытаются оттеснить к Донцу.

За последние 3–4 недели стало появляться все больше сообщений о том, что россияне пытаются адаптироваться к тактике ВСУ и действуют небольшими подразделениями, чтобы поразить обороняющихся там, где они меньше всего этого ожидают. Как минимум в одном случае эта идея закончилась засадой, в которой отряд 24-й бригады спецназа был уничтожен до последнего солдата при попытке проникнуть на украинские позиции в лесах вокруг Ямполя.

[ + – ] Украинские военные устроили засаду ВС РФ в лесах Ямполя

Войска РФ потерпели неудачу в попытке атаковать ВСУ на юге Рубежного, где украинские военные продолжают держать оборону. После многочасового артиллерийского обстрела на следующий день ВС РФ вновь попытались атаковать военных, и снова неудачно. То же самое касается попытки штурмовать Попасную, Озерное и Марьинку.

ВСУ защищаются в бетонных бункерах с бронеэлементами

Также пророссийские боевики жалуются на смертоносную эффективность украинской артиллерии. Они утверждают, что ВСУ имеют бетонные бункеры в Попасной с бронированными ставнями. Каждый раз, когда их окружают русские, украинские военные вызывают артобстрел по своим позициям. Огонь ведется до тех пор, пока ВС РФ или ОРДЛО не отступят. Также сообщается об эффективном применении Байрактара — один из БПЛА должен был убить 19 военных РФ.

[ + – ] ВС РФ и пророссийские боевики не могут захватить Попасную

В Мариуполе началась эвакуация гражданских с "Азовстали"

1 мая около 100 мирных жителей смогли эвакуировать из "Азовстали" — при содействии ООН и Красного Креста. В тот день наблюдалось прекращение огня, пока шел процесс эвакуации. Сразу после этого войска РФ возобновили артобстрелы.

2 мая обстрелы вынудили защитников Мариуполя отойти от северной части "Азовстали". Военные остановились, что позволило эвакуировать дополнительных гражданских.

ВС РФ завершили передислокацию своих войск из Мариуполя. Теперь город контролируется пророссийскими боевиками. Вместе с тем 58-ю общевойсковую армию перебросили в Попасную. Вероятно, в Москве решили прекратить наступление вдоль южной линии фронта, сконцентрировав свои усилия на прорыве в зоне ООС.

ВСУ нанесли удар по Чернобаевке, а ВС РФ обстреливают села на юге

В течении 1-2 мая, ВС РФ обстреливали Осокоровку, Трудолюбовку и Князевку в Херсонской области.

[ + – ] Обстрелы Осокоровки [ + – ] Обстрелы Князевки [ + – ] Обстрелы Трудолюбовки

Также были серьезные атаки ВС РФ на Заградовку и Ивановку, но обе они были отбиты. Вместе с тем Николаев продолжают обстреливать российские войска. Город остался без централизованной поставки воды, а ВСУ нанесли артудар по Чернобаевке.

Напомним, ВСУ ликвидировали всех российских военных на острове Змеиный.