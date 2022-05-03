Усі штурми ЗС РФ на Донбасі за минулі два дні провалилися, — аналіз військового аналітика

Проросійські бойовики заявляють, що ЗСУ мають бетонні бункери з броньованими елементами в районі Попасної. Як тільки війська РФ наближаються — українські військові викликають вогонь на себе.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер опублікував новий звіт про перебіг бойових дій в Україні в період 1-2 травня. В ньому йдеться про бої за Донбас, Маріуполь, а також про те, де вирішиться війна.

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Захід очікує мирного рішення, але мирні угоди вимагають щонайменше двох сторін

У західних ЗМІ продовжують обговорювати переговори між Україною та Росією з очікуванням якоїсь мирної угоди. Купер погоджується з тим, що частина політиків схоже, що втомилася від війни. Ще частина намагаються підштовхнути Київ до поступок, щоб відновити постачання продовольства з України.

Аналітик поспішає всіх розчарувати: для мирної угоди потрібно щонайменше двоє учасників, а зараз не видно й одного. Путін не веде серйозних переговорів. Якщо він прийме щось менше, ніж "захист" захоплених районів ОРДЛО, це стане для нього політичним самогубством. А з іншого боку, українці вирішили, що мирна угода з РФ неможлива, поки на будь-якій частині території країни знаходяться російські війська.

Водночас Купер зазначає, що очевидним є факт ненависті не тільки Путіна до українського народу, а й самих росіян. Вони підтримують цю війну на знищення, масові звірства, терор та мародерство. Водночас у РФ депортували вже понад 1 млн українців, а свої будинки залишило 11 млн зі сходу України. Тому українці не терпітимуть будь-яких поступок Путіну. Володимир Зеленський не ухвалить жодних рішень, крім повного відходу Росії та відновлення територіальної цілісності України.

Ті, хто думають, що РФ може швидко повернуться "до бізнесу", повинні зрозуміти, що навіть якщо країна-агресор покине Україну в наступні 5 хвилин, то на відновлення масштабних руйнувань та розмінування територій підуть довгі роки. Не йдеться вже про відновлення інфраструктури та забезпечення "нормального" життя.

"Ця війна вирішиться на полі битви", — вкотре наголосив Том Купер.

Москва у відчаї від того, що вони не можуть припинити потік західної зброї в Україну

Як пише Том Купер, Москва в невіданні та у відчаї від того, що ЗС РФ не вистачає коштів хоча б знайти, не кажучи вже про те, щоб завдати удару по безперервному потоку західної зброї в Україну.

Тому у РФ прийняли рішення до найпримітивнішого способу пошуку цілей — розвідкою вогнем. ЗС РФ постійно витрачають свої запаси крилатих ракет, щоб націлитись на будь-які сховища, в яких можуть зберігати зброю.

Для росіян новим пріоритетом після лікарень та житлових будинків стали ангари, гаражі та склади. Хорошим прикладом такої тактики став обстріл складу сільськогосподарського підприємства у Дніпропетровській області в Синельниківському районі. Один ангар пошкоджений, а другий зруйнований.

[ + – ] Наслідки удару по складу

Ракетами "Онікс" обстріляли житловий будинок в Одесі, внаслідок цього загинув 14-річний підліток, а кілька людей поранені.

2 березня ЗС РФ завдали ракетного удару по мосту в Затоці. Сума збитків залишається невідомою.

За даними Пентагону, по Україні випустили вже 1215 балістичних ракет. Проте з підрахунками ударів крилатими ракетами є проблема — цифри коливаються від 900 до 1900. Це може бути через різну класифікацію таких ракет. Деякі включають у них Х-35, Х-59 "Овод" та Х-59М "Овод-М" — це протикорабельні або наземні ракети. Ймовірно, їх включають до списку через дальність польоту до 200 км.

Російська армія стала активніше використовувати БПЛА "Орлан" по усіх лініях фронту. Тому не дивно, що ЗСУ заявили про збиття 10 таких безпілотників 1 травня та 8 БПЛА 2 травня, зокрема "Форпост".

Зі свого боку у РФ заявили про збиття українського Мі-8 із ПЗРК, однак жодних підтверджень цьому не показали. Опубліковано відео нібито знищення станції РЛС для управління вогнем С-300 ракетою "Іскандер-К".

ВМС України завдали удару по острову Зміїний і знищили два катери

Після удару ЗСУ по російських засобах радіоелектронної боротьби на острові Зміїний 30 квітня ВМФ РФ тепер може постачати свій контингент на острові лише катерами "Раптор". Однак і їх тепер блокують українські Байрактари — знищено два катери "Раптор".

[ + – ] Кадр із відео зі знищенням "Раптора"

Битва за Донбас — Ізюм, Лиман, Рубіжне та Попасна є найгарячішими точками

Українські військові завдали артилерійського удару по командному пункту під Ізюмом 30 квітня. Заявлено про 20 загиблих або поранених офіцерів. Деякі також стверджували про поранення начальника Генштабу РФ Герасимова. Чіткого підтвердження ударів немає, проте активність ЗС РФ на Донбасі сповільнилася. І лише до 2 травня вона повернулася до "норми".

Протягом 1 травня армія РФ почала передислокувати всі свої резерви з різних ділянок лінії фронту на кількох гарячих точках:

південніше від Ізюма Лиман Рубіжне Попасна південніше від Кривого Рогу

Як мінімум три із цих районів отримали контингенти з ПВК "Вагнера" по 500 бійців кожен. У бойовому відношенні ЗС РФ обстрілювали позиції ЗСУ на південь від Ізюма, куди тільки прибула 25-а українська дивізія ДШВ. Однак у РФ рапортують про велику кількість дрібних зіткнень.

Найактивніший напрямок боїв був у районі Великої Комишувахи на ділянці між Кримським та Ямполем.

[ + – ] Бої проходять у районі Великої Комишувахи

Українські військові ЗС РФ намагаються відтіснити до Дінця.

За останні 3-4 тижні стало з'являтися все більше повідомлень про те, що росіяни намагаються адаптуватися до тактики ЗСУ і діють невеликими підрозділами, щоб вразити тих, хто обороняється там, де вони найменше цього очікують. Як мінімум в одному випадку ця ідея закінчилася засідкою, в якій загін 24-ї бригади спецзагону знищено до останнього солдата, коли він намагався проникнути на українські позиції в лісах навколо Ямполя.

[ + – ] Українські військові влаштували засідку ЗС РФ у лісах Ямполя

Війська РФ зазнали невдачі у спробі атакувати ЗСУ на півдні Рубіжного, де українські військові продовжують тримати оборону. Після багатогодинного артилерійського обстрілу наступного дня ЗС РФ знову спробували атакувати військових і знову невдало. Те саме стосується спроби штурмувати Попасну, Озерне та Мар'їнку.

ЗСУ захищаються в бетонних бункерах із бронеелементами

Також проросійські бойовики нарікають на смертоносну ефективність української артилерії. Вони стверджують, що ЗСУ мають бетонні бункери в Попасній з броньованими віконницями. Щоразу, коли їх оточують росіяни, українські військові викликають артобстріл по своїх позиціях. Вогонь ведуть доти, доки ЗС РФ чи ОРДЛО не відступлять. Також повідомляють про ефективне застосування Байрактарів — один із БПЛА мав убити 19 військових РФ.

[ + – ] ЗС РФ та проросійські бойовики не можуть захопити Попасну

У Маріуполі почалася евакуація цивільних з "Азовсталі"

1 травня близько 100 мирних жителів змогли евакуювати з "Азовсталі" — за сприяння ООН та Червоного Хреста. Того дня спостерігали припинення вогню, доки йшов процес евакуації. Відразу після цього війська РФ відновили артобстріли.

2 травня обстріли змусили захисників Маріуполя відійти від північної частини "Азовсталі". Військові зупинилися, що дозволило евакуювати додаткових цивільних.

ЗС РФ завершили передислокацію своїх військ із Маріуполя. Наразі місто контролюють проросійські бойовики. Водночас 58-ту загальновійськову армію перекинули до Попасної. Ймовірно, в Москві вирішили припинити наступ уздовж південної лінії фронту, сконцентрувавши свої зусилля на прориві в зоні ООС.

ЗСУ завдали удару по Чорнобаївці, а ЗС РФ обстрілюють села на півдні

Протягом 1-2 травня, ЗС РФ обстрілювали Осокорівку, Трудолюбівку та Князівку на Херсонщині.

[ + – ] Обстріли Осокорівки [ + – ] Обстріли Князівки [ + – ] Обстріли Трудолюбівки

Також були серйозні атаки ЗС РФ на Заградівку та Іванівку, але їх обох відбили. Натомість Миколаїв продовжують обстрілювати російські війська. Місто залишилося без централізованого постачання води, а ЗСУ завдали артудару по Чорнобаївці.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували всіх російських військових на острові Зміїний.