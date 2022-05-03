Кормят раз в сутки: ВС РФ две недели удерживают эвакуированных из Мариуполя мужчин (фото)

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, мужчины "уже прошли фильтрацию". А в неофициальных разговорах оккупанты РФ говорят про "резерв для мобилизации".

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Российские военные удерживают в так называемом фильтрационном лагере в селе Безыменное под Мариуполем большую группу мужчин. Об этом пишет в telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, это жители районов Мирный и Волонтеровка, которым уже более двух недель приходится выносить нечеловеческие условия содержания.

[ + – ] Фильтрационный лагерь в селе Безыменное

Как говорит Андрющенко, кормят людей один раз в день.

"Они уже "прошли фильтрацию", но оккупанты до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря", — подчеркивает советник мэра.

Украинцам не объясняют, по каким причинам их удерживают, уточняет он. При этом в неофициальных разговорах российские военные говорят о резерве, возможной мобилизации или использования людей для работы.

"Если это еще не концлагерь, то что это?" — добавляет Андрющенко.

[ + – ] Фильтрационный лагерь для украинцев в селе Безыменное

Как сообщали российские СМИ еще в середине марта, армия РФ якобы развернула в селе Безыменное "пункт временного размещения для беженцев из Мариуполя".

По информации медиа страны-агрессора, именно сюда изначально привозят всех жителей города, которых потом переправляют на территорию РФ.

Напомним, 22 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что на оккупированных территориях россияне применяют отработанную систему фильтрации. В частности, мужчин делят на три категории, в соответствии с которыми и определяется, что с ними делать дальше.

Ранее Фокус сообщал, что насильственно вывезенных в РФ украинских граждан отправляют на работу на Сахалин и в другие отдаленные регионы РФ.