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Военный Фокус Российско-украинская война

Кормят раз в сутки: ВС РФ две недели удерживают эвакуированных из Мариуполя мужчин (фото)

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Лагерь под Мариуполем

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, мужчины "уже прошли фильтрацию". А в неофициальных разговорах оккупанты РФ говорят про "резерв для мобилизации".

Российские военные удерживают в так называемом фильтрационном лагере в селе Безыменное под Мариуполем большую группу мужчин. Об этом пишет в telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, это жители районов Мирный и Волонтеровка, которым уже более двух недель приходится выносить нечеловеческие условия содержания.

фильтрационный лагерь, фильтрационный лагерь мариуполь, лагерь безыменное
Фильтрационный лагерь в селе Безыменное

Как говорит Андрющенко, кормят людей один раз в день.

фильтрационный лагерь, фильтрационный лагерь мариуполь, лагерь безыменное
фильтрационный лагерь, фильтрационный лагерь мариуполь, лагерь безыменное
фильтрационный лагерь, фильтрационный лагерь мариуполь, лагерь безыменное
фильтрационный лагерь, фильтрационный лагерь мариуполь, лагерь безыменное

"Они уже "прошли фильтрацию", но оккупанты до сих пор не дают им возможность покинуть территорию лагеря", — подчеркивает советник мэра.

Украинцам не объясняют, по каким причинам их удерживают, уточняет он. При этом в неофициальных разговорах российские военные говорят о резерве, возможной мобилизации или использования людей для работы.

"Если это еще не концлагерь, то что это?" — добавляет Андрющенко.

фильтрационный лагерь, фильтрационный лагерь мариуполь, лагерь безыменное
Фильтрационный лагерь для украинцев в селе Безыменное

Как сообщали российские СМИ еще в середине марта, армия РФ якобы развернула в селе Безыменное "пункт временного размещения для беженцев из Мариуполя".

По информации медиа страны-агрессора, именно сюда изначально привозят всех жителей города, которых потом переправляют на территорию РФ.

Напомним, 22 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что на оккупированных территориях россияне применяют отработанную систему фильтрации. В частности, мужчин делят на три категории, в соответствии с которыми и определяется, что с ними делать дальше.

Ранее Фокус сообщал, что насильственно вывезенных в РФ украинских граждан отправляют на работу на Сахалин и в другие отдаленные регионы РФ.